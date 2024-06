Vēlēt dodas arī kāzinieki un svētku svinētāji

Vienā no Ogres novada vēlēšanu iecirkņiem vēlētājam bija gan derīga pase, gan identifikācijas karte, taču viņš nebija iekļauts Vēlētāju reģistrā. Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) skaidrojusi, ka vēlētājam ir jāpārbauda par sevi dati "Latvija.lv PMLP" e-pakalpojumā "Vēlētāju datu pārvaldība". To var izdarīt pats vēlētājs. Ja vēlētājs konstatē, ka ir izslēgts no Vēlētāju reģistra, pamatojoties uz CVK lēmumu, tas nozīmē, ka vēlētājs ir ticis iekļauts citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vēlētāju sarakstā. Tas nozīmē, ka šajās vēlēšanās diemžēl piedalīties nevarēs, jo visticamāk, ir iekļauts citas ES dalībvalsts vēlētāju reģistrā. Ja vēlētājs nezina, kuras valsts sarakstā viņš iekļauts, jāvēršas ar iesniegumu CVK. Saņemot iesniegumu, CVK paskaidros, ka jāvēršas attiecīgās valsts atbildīgajā iestādē ar lūgumu izslēgt no tās valsts sarakstiem.