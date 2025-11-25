Kremlis: Trampa plāns Ukrainai ir labs pamats sarunām
Krievijas mediji ziņo, ka Kremlis uzskata ASV prezidenta Donalda Trampa plānu Ukrainai par ļoti labu pamatu sarunām.
Strīdīgais 28 punktu priekšlikums, kā tiek ziņots, tapis, sadarbojoties sankcijām pakļautam Krievijas amatpersonai un ASV sūtnim ārpus oficiālajiem kanāliem.
Kopš publikācijas “Axios” Eiropa nākusi klajā ar vairākiem pretpriekšlikumiem. Kremlis norāda, ka nav saņēmis koriģētu ASV plāna versiju Ukrainai, taču saprot, ka tajā tiek veiktas izmaiņas.
Tāpat Kremlis uzsvēra, ka Eiropa kādā brīdī būs jāiesaista, jo nav iespējams apspriest drošības jautājumus bez tās dalības.
Kremļa pārstāvim “nebija ko teikt” par ziņām, ka ASV armijas sekretārs Dans Driskols Abū Dabī vedis sarunas ar Krievijas delegāciju.
Jau vēstīts, ka sākotnējie ASV priekšlikumi tika kritizēti kā pārāk labvēlīgi Krievijai, taču dokumentā sacīts, ka sarunās svētdien izstrādāts "atjaunināts un pilnveidots miera ietvars".