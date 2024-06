Ieteikumi rīdziniekiem, ja ir jāevakuējas vai ir personisks apdraudējums

Viens no būtiskiem pirmās palīdzības elementiem ir nepieciešamība apturēt asiņošanu. Lai to izdarītu, jāzvelk rokās vienreiz lietojamos gumijas cimdus vai cita ūdens necaurlaidīga materiāla izstrādājumus (plastikāta maisiņu), jātbrīvo asiņojošo vietu no apģērba, jāaizspiež brūci ar pirkstu, plaukstu vai dūri, ja iespējams, izmantojot marles kompresi vai tīru drēbes gabalu un noguldi cietušo guļus ar asiņojošo vietu uz augšu. Tāpat jāpārliecinās, ka asiņošana ir apturēta. Ja tā turpinās, piespied brūci stiprāk, ja iespējams, uzliekot vēl marles kompresi vai drēbes gabalu pa virsu esošajam materiālam. Jāizsauc arī neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot pa tālruni 112 vai 113, un līdz ierašanās brīdim jātur brūci aizspiestu. Nevajadzētu ļaut atdzist cietušajam, jāpasargā viņu no apkārtējās vides iedarbības, jāaprūpē un jānomierina cietušo.