Dzejnieks Viktors Kalniņš: "Brīnos par tiem cilvēkiem, kuri pilnīgi neinteresējas par politiku. Viņus taču izmanto!"

Vēl jau piesakās... Sākumā, protams, bija vairāk, bet tagad tur iztiek bez manis, kaut gan pagājušogad te ieradās Lielbritānijas vēstnieks. Viņu bija ieinteresējis, kā Dikļos, tik tālu prom, aizsākusies Dziesmu svētku tradīcija. Man piezvanīja no Valmieras kultūras nodaļas, un, tā kā es to angļu valodu zinu, piedāvāja pastāstīt par Dikļiem. Izstaigājām Neikenkalna estrādi, Pasaku parku, vēstnieka palīdze fotografēja, pēc tam bildītes atsūtīja. Arī mani pašu savulaik interesēja, kāpēc Dziesmu svētki dzimuši tieši Dikļos. Jaunībā apmeklēju Misiņa bibliotēku Skolas ielā, un reiz, gaidot materiālus kursa darbam, piegāju pie skapja, kur aiz stikla stāvēja baznīcu vizitāciju grāmatas. Mācītāji regulāri gāja pa savu draudžu mājokļiem un pierakstīja, cik ir lasīt un rakstīt pratēju, tas tika iegrāmatots. Papētīju sīkāk, un atklājās, ka visā Latvijas teritorijā tieši Ziemeļlatvijas nostūris bijis ar vislielāko lasīt un rakstītpratēju procentu. Loģiski, ka te arī izspraucās tie pirmie kultūras asni. Liktos, ka tam jānotiek lielajās pilsētās, nevis 140 kilometru prom no Rīgas. Pastāstīju to arī britu vēstniekam.