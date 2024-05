Zaļzemnieki uz Briseli soļo bez Lemberga un zaļajiem

Līdz šim pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) notikušajās EP vēlēšanās, ZZS tikai vienu reizi ieguvusi deputāta mandātu šajā institūcijā. Un arī to īsti par uzvaru nevar nosaukt, drīzāk gan par sakāvi. 2014. gadā Eiroparlamentā no ZZS saraksta tika ievēlēta eiroskeptiķe un vēlāk „ždanokiešiem” pieslējusies Iveta Grigule (tagad – Grigule-Pēterse), kurā pēc pāris gadiem ZZS rindas pameta, sakot, ka viņas izstāšanās no zaļzemniekiem „uzlabos Latvijas Zemnieku savienības un, iespējams, arī valdības reitingus”.