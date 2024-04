BKUS vadītājs Valts Ābols: dzimstība samazinās, bet mūsu skaitļi nerāda, ka bērni slimotu mazāk

Viena no prioritātēm ir pārskatīt mūsu psihiskās veselības pakalpojumu darba organizāciju un kapacitāti, lai sasniegtu maksimālo jaudu un efektivitāti. Tas ir saistīts gan ar to, ka no šī gada sākuma atrodamies jaunā vietā, mums ir jaunas Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra telpas, gan to, ka ir notikusi pārorganizācija komandas ietvaros, esam stiprinājuši komandu, izveidojuši citādāku atbildības modeli pašā komandā, lai labāk atbilstu augošajam pieprasījumam. Lai arī mēs audzējam savu kapacitāti, joprojām ir vēl daudz neatrisinātu lietu. Redzam, ka pieprasījums aug gan pēc autiskā spektra traucējumu diagnostikas, gan intervences pakalpojumiem, tāpat redzam, ka ievērojami pieaug bērnu un pusaudžu paškaitējums un ar to saistītās problēmas, pieaug ēšanas traucējumi. Ir virkne tēmu, kur efektīvu risinājumu šobrīd iztrūkst, tāpēc jāveido jaunas programmas, piemēram, narkoloģijā, smago psihisko traucējumu ārstniecības programma, kurā vajadzīga stingrāka uzraudzība. Tās ir nacionālas programmas. Ne visam ir jānotiek šeit, bet, ņemot vērā, ka esam bērnu psihiskās veselības metodiskās vadības centrs, atbildība mums ir Latvijas mērogā, tāpēc šī ir viena no prioritātēm.