BKUS katru vasaras mēnesi nonāk ap 100 bērnu ar traumām pēc batuta izmantošanas

Viņa stāstīja, ka daudz bērnu BKUS nonāk ar dažādām traumām un brūcēm, kas gūtas, krītot no augstuma. Mazākie bērni krīt no mēbelēm, bet lielāki - no trepēm, kokiem.

Vidēji 200 traumu mēnesī saistīts ar braukšanu ar velosipēdiem, motorolleriem un skūteriem. Tāpēc jāatceras, ka, braucot ar šiem pārvietošanās līdzekļiem, jālieto ķivere, mudināja Snipe.

Tāpat vasarā BKUS nonāk vidēji 100 bērnu ar traumām pēc izklaidēm rotaļu laukumos un atrakciju parkos.

Aptuveni tikpat traumu tiek gūts, lietojot batutu. BKUS virsārste uzsvēra, ka batutu nedrīkst lietot bez aizsargtīkla. Tāpat nereti traumas tiek gūtas, uz batuta vienlaikus lēkājot vairākiem bērniem.

Tāpat bērni cieš no suņu un kaķu skrāpējumiem un kodumiem, daudz mazo pacientu BKUS nonāk arī ar saules apdegumiem.

Snipe aicina vecākus pārrunāt ar bērniem drošības pasākumus, īpaši, uzturoties jaunā un nepazīstamā vidē. Tāpat nedrīkst aizmirst par piesardzību peldoties.