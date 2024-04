Kur aiziet un ko redzēt? Liktenīgās sievietes Rīgā un Jelgavā, Piedzimšanas diena Kalnciema kvartālā un Krišs Salmanis: izstāžu ceļvedis

Par darbu “Maršs” (2023) autors saka: “Tūkstošiem cilvēku pirms simt gadiem apņēmīgi soļo gar kameru. Mani valdzina tas, cik dzīvi tie izskatās un cik miruši viņi ir. Tā kā vairums redzamo ir politiski aktīvisti, studenti, valsts darbinieki un kareivji, varam droši pieņemt, ka liela daļa aizgāja nometnēs, karā un trimdā. Bet ir grūti iztēloties, ka jel kāds no šiem cilvēkiem par to iedomājās, dodoties filmā skatāmajos maršos, demonstrācijās un procesijās.” “Uzbrukumā” (2023) redzami kadri no 1969. gada februāra kinožurnāla “Karavīrs”, kurā aizkadra balss saka: “Vienmēr esi draugos ar saviem vislabākajiem palīgiem – suņiem.” Savukārt “Uzvaru” (2017) Krišs Salmanis prezentē šādi: “2017. gads. Rīgas centrā slienas smagu, krasi pretēju emociju apvīts piemineklis. Ilgi izvairījos par to domāt, bet pamazām radās iespaids, ka piemineklim apnicis iemiesot padomju laika relikto starojumu un jau sen gribas mazliet atlaist sakodienu. Sapratu, ka tā forma man šķiet tīri asprātīga – piecstaru zvaigžņu saišķis izvilkts vertikāli no zemes. Labs modernisma risinājums. “