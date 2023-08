Liepājas autobusu parkam kārtējo reizi draud ar līguma laušanu

Jau pagājušā gada vasaras beigās LAP atcēla vairākus desmitus reisu gan Pierīgā, gan arī Ogres, Aizkraukles un Liepājas apkārtnēs, aizbildinoties ar šoferu trūkumu un viņu pēkšņu vienlaicīgu saslimšanu. Jau toreiz ATD draudēja, ka varētu LAP atņemt licenci. Situācija atrisinājās ar to, ka daļu LAP reisu uzņēmās īstenot divas citas autobusu kompānijas - "Nordeka" un "Latvijas sabiedriskais autobuss".

Tomēr gadu mijā visām trijām autobusu kompānijām atkal radās problēma - izvērtās skandāls par to, ka tās vienojušās nelikumīgā kartelī, lai iegūtu valsts pasūtījumus. Un februārī Saeima nolēma uzdot Ministru kabinetam izskatīt iespēju, vai var izbeigt ar visām šīm autobusu kompānijām noslēgtos valsts iepirkuma līgumus. Tomēr līgumi palika spēkā.

Pirms 15 gadiem "Liepājas autobusu parks" uz Jāņiem īstenoja pretdzēruma kampaņu "Beigta balle", aicinot šoferīšus nesēsties pie stūres alkohola reibumā. (Foto: Normunds Kārkls/LETA)

Nu atkal LAP varētu draudēt licences atņemšana pārvadājumiem Pierīgas reģionā. ATD preses pārstāvis Viktors Zaķis Jauns.lv pauda, ka Pierīgā pasažieru pārvadājumus ar autobusiem veic trīs jau minētās kompānijas, bet ne "Latvijas sabiedriskajam autobusam", ne "Nordekai" nav problēmu ar reisu neizpildi. Tādas ir tikai LAP, un ATD to vērtē "absolūti kritiski".

Nedēļas sākumā ATD no LAP sagaidīja paskaidrojumus par neizpildītajiem reisiem un pēc to izvērtēšanas lems, kā rīkoties. Tāpat LAP uzdots izstrādāt rīcības plānu, lai tādi gadījumi vairs neatkārtotos. Jautāts, vai tas varētu beigties ar to, ka LAP tiek atņemta licence, Viktors Zaķis neatbildēja ne jā, ne nē, bet pieļāva, ka varētu būt arī šāda situācija.

LAP šonedēļ paziņojis, ka saskāries ar nebijušu autobusu šoferu trūkumu. Teju gandrīz trešdaļa šoferu esot uz "slimības lapas": "Šāds saslimušo autobusu vadītāju skaits ievērojami pārsniedz normu, kas aptuveni ir 7-10% robežās. Šobrīd ar iekšējo resursu reorganizāciju nav iespējams izpildīt visus reisus".

Jauns.lv jau rakstījis, ka uzņēmuma "Liepājas autobusu parks" mazākuma akcionārs (34,85%) ir Liepājas pašvaldība, bet 59,83% akciju pieder SIA "LAP1R", ka pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (33%) ģimenēm.