Rakstnieks Jurģis Liepnieks par Rīgas bandām: "Drošības situācija pasliktinās un pasliktināsies"

Šovasar Rīgu pārsteigušas vairākas ziņas par jauniešu bandu savstarpējo attiecību kārtošanu. Bijuši atsevišķi uzbrukumi gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Plašsaziņas līdzekļu virsrakstos nonākuši vārdi “Origo bērni” un “Imantas banda”, bet sociālajos tīklos izplatās paziņojumi par grupējuma “Banāni” veidošanu. Līdz ar to lielais jautājums: “Vai Rīgā ir droši?”

To Jauns.lv uzdeva viedokļu līderim – rakstniekam Jurģim Liepniekam. Tikmēr policija saka, ka jauniešu bandu izlēcieni nav nekas diži nopietns – tās ir tikai atsevišķu indivīdu nesaskaņas. Bet lielākā likumsargu redzeslokā nonākušo “Rīgas bandu” huligānu nav sasnieguši pat 15 gadu vecumu.

Par drošības situāciju pie mums Jurģis Liepnieks saka: “Tas ir tāpat, kā paisums paceļ visas laivas un bēgums nolaiž visas laivas. Tā ir arī ar valsts dzīvi – bēgums nolaiž visas laivas”.

Šo problēmu atrisināt ir likumsargu uzdevums, saka Jurģis Liepnieks: "Policija un tiesībsargājošā sistēma ir viens no retajiem iemesliem, kāpēc vispār pastāv valsts, kāpēc mums tā ir vajadzīga.

Bet: “Ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu savus bērnus palaist pa pilsētu, un nebaidīties, ka viņi tiks piekauti, apzagti vai kaut kas cits slikts ar viņiem notiks. Tas pats attiecas arī uz mums pašiem”.

Par jauniešu bandām rakstnieks teic: “Tā lielā mērā ir izglītības sistēmas problēma – mūsu skolās bulinga (tiranizēšana; iebiedēšana, pazemošana vai pakļaušana ar vardarbības draudiem – red.) rādītāji ir nepiedodami augsti, skaidrs, ka tas pēc tam nonāk arī uz ielas. To visu vēl uzkurina sociālie tīkli. Vienkārši policijai, skolai, vecākiem ar to jātiek galā!”

Lai arī Latvijā drošības situācija galīgi nav spīdoša (Latvijā ir Eiropā lielākais slepkavību skaits uz 100 000 iedzīvotājiem – vidēji ap piecām slepkavībām gadā), ap 80% iedzīvotāju Latvijā nejūtas apdraudēti uz ielas. Tas tā arī varētu būt, jo ap 95% slepkavību ir tā saucamās sadzīves slepkavības alkohola reibumā. Tas nozīmē - ja cilvēks nav šajās “šaubīgajās” kompānijās, tad viņam nav sajūtas, ka mēs dzīvojam kaut kādā nedrošā vidē, spriež rakstnieks.

Kā Andrejs Ērglis, Jurģis Liepnieks un Pēteris Šmidre vērtē situāciju ap galvaspilsētas jauniešu bandām, vērojiet Jauns.lv video.

