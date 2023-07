Uzņēmējs Pēteris Šmidre par Latvijas jauno prezidentu: "Viņš nepieļaus divdomīgas kļūdas"

Nupat amatā stājušamies Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī jau strādājis, būdams par Valsts prezidenta kancelejas vadītāju Valda Zatlera valdīšanas laikā. Starp Edgara Rinkēviča nozīmīgākajiem darbiem jāizceļ viņa lielā pieredze ārlietās gan kā ārlietu ministram, gan vadot Latvijas sarunas par iestāšanos NATO. Jauns.lv Lielo jautājumu: “Vai jaunais prezidents attaisnos tautas cerības?” uzdeva viedokļu līderim – uzņēmējam Pēterim Šmidrem.

Uzņēmējs teic, ka inteliģentajai auditorijai jaunais prezidents patīk. Tas ir skaidrs – Edgars Rinkēvičs ir pietiekoši adekvāts un saprotams, skaidri izklāsta savas domas, un tas ir svarīgi. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Tāpat nedrīkst nepieminēt arī Edgara Rinkēviča darbošanos pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu pirmajā pusē, kad viņš kā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes students strādāja par žurnālistu Latvijas Radio, kur jau tad darbojās ar ārpolitikas un starptautiskās jomas jautājumiem. Vieni Edgaru Rinkēviču uzskata par desmito Latvijas Valsts prezidentu, citi atkal par vienpadsmito, jo Kārļa Ulmaņa esību prezidenta amatā daļa apšauba – Kārli Ulmani Valsts prezidenta amatā taču neievēlēja Saeima, viņš taču pats sevi par tādu iecēla 1936. gadā.

409 Foto Sveicēju pūļi dodas uz prezidenta Rinkēviča inaugurāciju +405 Skatīties vairāk

“Viņš viennozīmīgi ir gudrs un inteliģents cilvēks, šajā ziņā jautājumu nav. Bet vai viņam būs nopietna ietekme uz to, lai vairotu tautas labklājību, ir lielas šaubas, ņemot vērā to, ka viņš jau priekšvēlēšanu kampaņas laikā daudzreiz atkārtoja, ka prezidenta pilnvaras ir ierobežotas, ka viņš jau nevar aizvietot valdību un darīt tās darbus. Līdz ar to domāju, ka šajā ziņā kaut kādas izmaiņas, ko iniciēs prezidents, nebūs.

30 Foto Edgars Rinkēvičs simboliskā ceremonijā saņem Rīgas pils atslēgu. 08.07.2023. +26 Skatīties vairāk

Vai no prezidenta varam gaidīt, ka viņš kritiskā situācijā iejauksies valdības darbībā? Domāju, ka nē. Nevaru arī iedomāties, ka viņš atlaidīs valdību, kura valsti novedusi līdz bankrota robežai. Līdz ar to domāju, ka situācija būs tādi pati (kā šobrīd), nekas īpaši nemainīsies. Bet – dzīvosim, redzēsim. Varbūt no vienas puses tā ir tikai politiska koķetēšana. To, ka tīri intelektuāli jaunais prezidents ir spējīgs spert nopietnus soļus, esmu pārliecināts. Tikai jautājums – vai viņš gribēs riskēt?

Tas, kas kaut ko kustina, parasti (savā amatā) ilgi nenosēž. Politiķa māksla ir neko nekustināt, tad var nosēdēt visvairāk. Bet šodienas situācija ir pietiekoši kritiska, ka arī tā nedarīšana var novest pie sliktām sekām,” saka Pēteris Šmidre.

42 Foto Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ievēlēts Valsts prezidenta amatā +38 Skatīties vairāk

Uzņēmējs teic, ka inteliģentajai auditorijai jaunais prezidents patīk. Tas ir skaidrs – Edgars Rinkēvičs ir pietiekoši adekvāts un saprotams, skaidri izklāsta savas domas, un tas ir svarīgi. Toties “harizmātisms pūlim” viņam nepiemīt, bet to jau ar laiku var iemācīties.

Kā Andrejs Ērglis, Jurģis Liepnieks un Pēteris Šmidre skatās uz Edgara Rinkēviča potenciālu Valsts prezidenta amatā, vērojiet Jauns.lv video.

Visas Lielā jautājuma diskusijas skaties šeit.