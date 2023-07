Tāpat nedrīkst nepieminēt arī Edgara Rinkēviča darbošanos pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu pirmajā pusē, kad viņš kā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes students strādāja par žurnālistu Latvijas Radio, kur jau tad darbojās ar ārpolitikas un starptautiskās jomas jautājumiem. Vieni Edgaru Rinkēviču uzskata par desmito Latvijas Valsts prezidentu, citi atkal par vienpadsmito, jo Kārļa Ulmaņa esību prezidenta amatā daļa apšauba – Kārli Ulmani Valsts prezidenta amatā taču neievēlēja Saeima, viņš taču pats sevi par tādu iecēla 1936. gadā.

Andrejs Ērglis: "Tur būs viss, kas vajadzīgs"

“Domāju, ka viņš būs pietiekami emocionāls un tautu uzrunājošs. Viņš jau tagad tāds ir. Viņa prezidentūra varētu līdzināties Vairas Vīķes-Freibergas prezidentūrai, kas arī bija ļoti uz ārlietām un pasauli vērsta,” saka ārsts Andrejs Ērglis, prognozējot Edgara Rinkēviča nākamos četrus gadus Valsts prezidenta amatā.

Par Edgaru Rinkēviču Andrejs Ērglis saka: “Man viņš patika un imponēja kā Latvijas ārlietu ministrs. Un ārlietas ir viena no Latvijas problēmām: atrast savu vietu pasaulē, jo mēs ļoti daudz koncentrējamies uz iekšējām lietām, bet tās var izdarīt tikai tad, ja esat iekšā kādā lielākā sistēmā. Edgars Rinkēvičs šīs lietas ļoti labi pārzina, esot visā tajā iekšā”.

Labā ziņa attiecībā uz Edgaru Rinkēviču ir tā, ka viņš ir jūrmalnieks, staigā pa mežu, ir ļoti cilvēcisks ar jaukām īpašībām, uzsver Andrejs Ērglis. Un mūsu kritiskajā sabiedrībā viņš ir labi pieņemts, viņam ir ļoti liels uzticības kredīts. “Tagad tikai jāgaida (kā viņam veiksies), domāju, ka Edgars Rinkēvičs neizgāzīsies,” saka Andrejs Ērglis, piebilstot, ka jaunajam prezidentam “ļoti daudzas lietas izjauca kovida pandēmija”, un, iespējams, viņš līdz galam nav izpratis latvieša mentalitāti, jo līdz šim it kā dzīvoja “ārpusē” – ārlietās. Tomēr, vērtējot viņa īpašības, mūsu jaunais prezidents varētu būt ļoti populārs citās valstīs, piemēram, Vācijā.

Andrejs Ērglis, Pēteris Šmidre un Jurģis Liepnieks komentē Edgara Rinkēviča potenciālu Valsts prezidenta amatā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Jurģis Liepnieks: "Nav iespējams būt sliktākam par Levitu"

“Domāju, ka ir pamats zināmam piesardzīgam optimismam, jo viņš ir ārkārtīgi pieredzējis politiķis, viņam ir pieredze visos tajos laukos un atbildības jomās, kas prezidentam ir vissvarīgākās – ārlietas, aizsardzība, viņš pats savulaik strādājis Valsts prezidenta kancelejā,” par Edgara Rinkēviča potencēm prezidenta amatā saka rakstnieks Jurģis Liepnieks.

Izskatās, ka Edgars Rinkēvičs ir cilvēks, kurš zina, ko dara, spriež rakstnieks un piebilst: “Vēl jāņem vērā tas, ka viņa prezidentūra notiks uz Egila Levita prezidentūras fona un nav iespējams būt sliktākam par Levitu. Līdz ar to viņam ir ļoti labas starta pozīcijas”.

“Diezgan droši varam cerēt, ka būs augstāks Latvijas starptautiskās atpazīstamības līmenis. Jau tagad redzam, ka Edgars Rinkēvičs uzstājas CNN, un tamlīdzīgi. Viņš ir pazīstams gan Eiropā, gan pasaulē. Ir zināma viņa politika un nostāja gan attiecībā uz Ukrainu, gan Eiropas Savienību un NATO. Tas noteikti palīdzēs, viņam būs vieglāk turpināt ārpolitikas aktivitātes, kuras iesāktas esot ārlietu ministra postenī. Varam sagaidīt veiksmīgāku darbību ārlietās nekā Egila Levita laikā, kad tā bija katastrofāla.

Viņam ir arī ir diezgan skaidra izpratne kā veidot komandu, pie kuras notiek aktīvs darbs, tur ir augstas klases profesionāļi, kam nevelkas līdzi Egila Levita mantojums. Izskatās, ka viņš ir cilvēks, kurš zina, ko dara,” spriež Jurģis Liepnieks.

Tāpat rakstnieks teic, ka no jaunā prezidenta varētu sagaidīt aktīvāku darbību visos jautājumos, kas saistās ar viendzimuma laulību atzīšanu un LGTB kopienas tiesībām.

42 Foto Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ievēlēts Valsts prezidenta amatā +38 Skatīties vairāk

Pēteris Šmidre: "Viņš nepielaidīs divdomīgas kļūdas"

Vai Edgars Rinkēvičs attaisnos uz viņu liktās cerības, ir atkarīgs no tā, ko katrs no viņa sagaida, teic uzņēmējs Pēteris Šmidre. Bet tas, ka jaunievēlētais prezidents pazīst savu zemi un tās cilvēkus, nozīmē to, ka viņš nepielaidīs divdomīgas kļūdas un nepārdomātus izteicienus.

“Viņš viennozīmīgi ir gudrs un inteliģents cilvēks, šajā ziņā jautājumu nav. Bet vai viņam būs nopietna ietekme uz to, lai vairotu tautas labklājību, ir lielas šaubas, ņemot vērā to, ka viņš jau priekšvēlēšanu kampaņas laikā daudzreiz atkārtoja, ka prezidenta pilnvaras ir ierobežotas, ka viņš jau nevar aizvietot valdību un darīt tās darbus. Līdz ar to domāju, ka šajā ziņā kaut kādas izmaiņas, ko iniciēs prezidents, nebūs.

Vai no prezidenta varam gaidīt, ka viņš kritiskā situācijā iejauksies valdības darbībā? Domāju, ka nē. Nevaru arī iedomāties, ka viņš atlaidīs valdību, kura valsti novedusi līdz bankrota robežai Līdz ar to domāju, ka situācija būs tādi pati (kā šobrīd), nekas īpaši nemainīsies. Bet – dzīvosim, redzēsim. Varbūt no vienas puses tā ir tikai politiska koķetēšana. To, ka tīri intelektuāli jaunais prezidents ir spējīgs spert nopietnus soļus, esmu pārliecināts. Tikai jautājums – vai viņš gribēs riskēt?

Tas, kas kaut ko kustina, parasti (savā amatā) ilgi nenosēž. Politiķa māksla ir neko nekustināt, tad var nosēdēt visvairāk. Bet šodienas situācija ir pietiekoši kritiska, ka arī tā nedarīšana var novest pie sliktām sekām,” saka Pēteris Šmidre.

Uzņēmējs teic, ka inteliģentajai auditorijai jaunais prezidents patīk. Tas ir skaidrs – Edgars Rinkēvičs ir pietiekoši adekvāts un saprotams, skaidri izklāsta savas domas, un tas ir svarīgi. Toties “harizmātisms pūlim” viņam nepiemīt, bet to jau ar ar laiku var iemācīties.

Visas Lielā jautājuma diskusijas skaties šeit.