Uzņēmējs Pēteris Šmidre par Putinu Kremlī: "Tas ir kārtējais bandītu gājiens"

Nesen visa pasaule sekoja līdzi notikumiem Krievijā, kur privātās militārās grupas “Vagner” līderis Jevgēņijs Prigožins ar vairākiem tūkstošiem algotņu un militāro tehniku devās uz Maskavu. Kolonna tika apturēta 200 kilometrus pirms Krievijas galvaspilsētas, bet pirms tam tika notriekti vairāki Krievijas armijas helikopteri un Krievijas diktators Vladimirs paziņoja, ka ir sācies dumpis.

Situācija tika atrisināta iesaistoties Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko, kurš it kā aicinājis vāgneriešus nedarīt muļķības un nākt uz Baltkrieviju. Jevgēņijs Prigožins tam ar prieku piekrita, bet Vladimirs Putins aizbēra pārraktās šosejas un teicās visu piedevis. Līdz ar to lielais jautājums: “Vai Putins zaudē varu Krievijā?”. To Jauns.lv vaicāja viedokļu līderim – uzņēmējam Pēterim Šmidrem.

No sākuma Krievija visus baidīja ar kodolbumbu, bet tas tā īsti neizdevās, un nu viņi baida ar haosu, ka, ja tiks turpināta palīdzība Ukrainai, tad kodolieroči var nonākt nekontrolējamu vāgneriešu un prigožinu rokās, norāda Šmidre. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Putins varu noteikti zaudēs, tikai jautājums ir – kad? Visa pasaule runā, ka Vladimirs Putins ir bandīts un kriminālists, bet tikko sāk analizēt kaut kādu situāciju Krievijā, tā tiek vērtēta standarta variantā, prognozējot Vladimira Putina kā politiķa darbību. Bet visi taču atzinuši, ka Vladimirs Putins nav politiķis, viņš ir krimināls! Tādēļ šai ziņā viņa darbība nav prognozējama. Viņš nav politiķis!”

Tālāk Pēteris Šmidre uzdod un pats atbild uz jautājumu, kas tad īsti ir Vladimirs Putins: “Ļoti elementāri. Paskatieties jebkuru bandītu, kriminālo seriālu. Ja kaut kādā reģionā tā vadītājam draud nomaiņa vai gāšana no amata, viņam vajag parādīt, ka viņš ir spēks. Viņš pats organizē kaut kādus nemierus, no kā visi cieš, un izmanto šo situāciju – parāda, ka viņš var ar to tikt galā.

Šodien Vladimirs Putins parādīja, ka viņš pagaidām var tikt galā ar nemierniekiem, un paziņot (Rietumiem) – ja jūs līdīsiet tālāk un palīdzēsiet ukraiņiem ar ieročiem, tad jums būs darīšana ar tādiem prigožiniem”.

No sākuma Krievija visus baidīja ar kodolbumbu, bet tas tā īsti neizdevās, un nu viņi baida ar haosu, ka, ja tiks turpināta palīdzība Ukrainai, tad kodolieroči var nonākt nekontrolējamu vāgneriešu un prigožinu rokās. To Pēteris Šmidre sauc par “kārtējo bandītu gājienu”.

Putina vēstījums Rietumiem, pēc Pētera Šmidres uzskata, ir šāds: pirmkārt, ja turpināsiet palīdzēt Ukrainas armijai, Krievijā draud apvērsums; otrkārt, apvērsuma rezultāta pie varas var nākt vāgnerieši; treškārt, ko jūs gribat – runāt ar mani vai ar Prigožinu un viņiem līdzīgajiem?



