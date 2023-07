Situācija tika atrisināta iesaistoties Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko, kurš it kā aicinājis vāgneriešus nedarīt muļķības un nākt uz Baltkrieviju. Jevgēņijs Prigožins tam ar prieku piekrita, bet Vladimirs Putinsaizbēra pārraktās šosejas un teicās visu piedevis. Līdz ar to lielais jautājums: “Vai Putins zaudē varu Krievijā?”. To Jauns.lv vaicāja viedokļu līderiem – ārstam kardiologam Andrejam Ērglim, rakstniekam Jurģim Liepniekam un uzņēmējam Pēterim Šmidrem.

Andrejs Ērglis: “Visi ir ar stipri nestabilām psihēm”

“Vladimirs Putins noteikti zaudē varu. Tā vienmēr notiek, kad sākas zaudējumi. Pat varbūt vislielākie asinssuņi redz, ko viņi paši ir sadarījuši. Tur vienā brīdī tā dūša aptekas,” teic ārsts Andrejs Ērglis, vērtējot Vladimira Putina krēsla stabilitāti Kremļa diktatora amatā.

Analizējot Jevgēņija Prigožina militāro maršu uz Maskavu, Andrejs Ērglis domā, ka tas nav bijis teātris, jo kaut ko tādu mākslīgi noorganizēt nav reāli un saka, ka ne varai, ne Jevgēņijam Prigožinam nekad neviens nepiedos ne dumpja rezultātā notikušās pilotu nāves, ne uzspridzinātas naftas bāzes:

“Visi saprot, ka (Kremlī) visi ir ar stipri nestabilām psihēm, kas neļauj pieņemt racionālus lēmumus, to es gandrīz tūkstošprocentīgi varu pateikt kā ārsts, jo, ilgstoši atrodoties tādā stresā, tas nav iespējams pēc būtības. Paskatāties uz tiem kapu laukiem – cilvēka prāts ar to nespēj tikt galā…” Krievijas varas spicē notiekošo Andrejs Ērglis vērtē kā “zirnekļu cīņu burkā”.

Jurģis Liepnieks: “Nesteidzos ar optimistiskām vīzijām”

“Skaidrs, ka patiesībā ir kāds dīls (darījums, vienošanās) starp Vladimiru Putinu un Jevgēņiju Prigožinu, bet tā detaļas varam tikai minēt,” saka rakstnieks Jurģis Liepnieks, vērtējot nesenos notikumus Krievijā un vāgneriešu militāro maršu uz Maskavu.

“Ļoti daudzi pasaulē “Vagner” maršu uz Maskavu interpretē tā, ka Vladimirs Putins nu ir saņēmis smagu triecienu, ka viņa dienas ir skaitītas un tā tālāk. Es nebūtu tik optimistisks, un neredzu, ka no tā tiek izdarīti secinājumi,” saka Jurģis Liepnieks par neseno vāgneriešu dumpi.

Viņš pieļauj, ka tikpat labi var notikt arī pretējais – notiks pašreizējā režīma zināma “nostiprināšanās un sapurināšanās”:

“Šis dumpis ir neticams vēsturisks notikums, no kura var izdarīt daudz un dažādus secinājumus. Piemēram, par Krievijas militārām spējām sevi aizsargāt – ja Prigožins var aiziet gandrīz līdz Maskavai, tad ko tur varētu izdarīt kāda NATO armija…?

Tai pašā laikā nesteigtos ar nekādām optimistiskām vīzijām. Jau no pirmās kara dienas teicu, ka Krievija un Vladimirs Putins zaudēs, ka Putina Krievija sagrūs, ka Vladimirs Putins vienā dienā vairs nebūs prezidents. Bet, vai tas notiks drīz, nav skaidrs.

Jā, tas var notikt rīt – Vladimirs Putins nomirs, tiks gāzts vai nošauts, sāksies jauna ēra. Arī pirms gada bija tāda pat iespēja. Bet vienlaikus tas var nenotikt, un (Putina ēra) turpināties vēl 15 gadus”.

Notikušo Krievijā Jurģis Liepnieks skaidro ar to, ka Jevgēņijam Prigožinam kabatā ir ļoti stipras “apdrošināšanas polises”, kas izskaidro to, ka viņš vēl joprojām ir dzīvs.

“Visticamāk tas sasistās ar tīri informatīvo lauku. Jevgēņijs Prigožins ilgstoši bijis viens no Vladimiram Putinam pašiem tuvākajiem cilvēkiem. Nešaubīgi viņam ir informācija par daudziem Vladimira Putina darbības pašiem sensitīvākajiem aspektiem. Ja ne par visu, tad ārkārtīgi daudz. Visticamāk tas ir kaut kas tāds, kāpēc viņš vispār vēl aizvien ir dzīvs. Bet iespējams ir vēl kaut kā savādāk. Ir kaut kādi iemesli, un tā nav nekāda (Vladimira Putina) piedošana (dumpiniekiem),” saka Jurģis Liepnieks.

Pēteris Šmidre: “Tas ir kārtējais bandītu gājiens”

“Kā politiķis viņš zaudē, bet kā kriminālā autoritāte viņš vinnē,” tā uzņēmējs Pēteris Šmidre vērtē nesenos notikumus Maskavā ar vāgneriešu militāro maršu uz Kremli un Vladimira Putina autoritāti. Bet šeit jāņem vērā, ka Vladimirs Putins jau nav nekāds politiķis, bet gan kriminālists un arī viņa pārvaldītā valsts ir krimināla.

“Putins varu noteikti zaudēs, tikai jautājums ir – kad? Visa pasaule runā, ka Vladimirs Putins ir bandīts un kriminālists, bet tikko sāk analizēt kaut kādu situāciju Krievijā, tā tiek vērtēta standarta variantā, prognozējot Vladimira Putina kā politiķa darbību. Bet visi taču atzinuši, ka Vladimirs Putins nav politiķis, viņš ir krimināls! Tādēļ šai ziņā viņa darbība nav prognozējama. Viņš nav politiķis!”

Tālāk Pēteris Šmidre uzdod un pats atbild uz jautājumu, kas tad īsti ir Vladimirs Putins: “Ļoti elementāri. Paskatieties jebkuru bandītu, kriminālo seriālu. Ja kaut kādā reģionā tā vadītājam draud nomaiņa vai gāšana no amata, viņam vajag parādīt, ka viņš ir spēks. Viņš pats organizē kaut kādus nemierus, no kā visi cieš, un izmanto šo situāciju – parāda, ka viņš var ar to tikt galā.

Šodien Vladimirs Putins parādīja, ka viņš pagaidām var tikt galā ar nemierniekiem, un paziņot (Rietumiem) – ja jūs līdīsiet tālāk un palīdzēsiet ukraiņiem ar ieročiem, tad jums būs darīšana ar tādiem prigožiniem”.

No sākuma Krievija visus baidīja ar kodolbumbu, bet tas tā īsti neizdevās, un nu viņi baida ar haosu, ka, ja tiks turpināta palīdzība Ukrainai, tad kodolieroči var nonākt nekontrolējamu vāgneriešu un prigožinu rokās. To Pēteris Šmidre sauc par “kārtējo bandītu gājienu”.

Putina vēstījums Rietumiem, pēc Pētera Šmidres uzskata, ir šāds: pirmkārt, ja turpināsiet palīdzēt Ukrainas armijai, Krievijā draud apvērsums; otrkārt, apvērsuma rezultāta pie varas var nākt vāgnerieši; treškārt, ko jūs gribat – runāt ar mani vai ar Prigožinu un viņiem līdzīgajiem?

