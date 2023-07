Rakstnieks Jurģis Liepnieks par Putinu Kremlī: “Nesteidzos ar optimistiskām vīzijām”

Nesen visa pasaule sekoja līdzi notikumiem Krievijā, kur privātās militārās grupas “Vagner” līderis Jevgēņijs Prigožins ar vairākiem tūkstošiem algotņu un militāro tehniku devās uz Maskavu. Kolonna tika apturēta 200 kilometrus pirms Krievijas galvaspilsētas, bet pirms tam tika notriekti vairāki Krievijas armijas helikopteri un Krievijas diktators Vladimirs paziņoja, ka ir sācies dumpis.

Situācija tika atrisināta iesaistoties Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko, kurš it kā aicinājis vāgneriešus nedarīt muļķības un nākt uz Baltkrieviju. Jevgēņijs Prigožins tam ar prieku piekrita, bet Vladimirs Putins aizbēra pārraktās šosejas un teicās visu piedevis. Līdz ar to lielais jautājums: “Vai Putins zaudē varu Krievijā?”. To Jauns.lv vaicāja viedokļu līderim –rakstniekam Jurģim Liepniekam.

“Ļoti daudzi pasaulē “Vagner” maršu uz Maskavu interpretē tā, ka Vladimirs Putins nu ir saņēmis smagu triecienu, ka viņa dienas ir skaitītas un tā tālāk. Es nebūtu tik optimistisks, un neredzu, ka no tā tiek izdarīti secinājumi,” saka Jurģis Liepnieks par neseno vāgneriešu dumpi.

Notikušo Krievijā Jurģis Liepnieks skaidro ar to, ka Jevgēņijam Prigožinam kabatā ir ļoti stipras “apdrošināšanas polises”, kas izskaidro to, ka viņš vēl joprojām ir dzīvs. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Viņš pieļauj, ka tikpat labi var notikt arī pretējais – notiks pašreizējā režīma zināma “nostiprināšanās un sapurināšanās”:

“Šis dumpis ir neticams vēsturisks notikums, no kura var izdarīt daudz un dažādus secinājumus. Piemēram, par Krievijas militārām spējām sevi aizsargāt – ja Prigožins var aiziet gandrīz līdz Maskavai, tad ko tur varētu izdarīt kāda NATO armija…?

Tai pašā laikā nesteigtos ar nekādām optimistiskām vīzijām. Jau no pirmās kara dienas teicu, ka Krievija un Vladimirs Putins zaudēs, ka Putina Krievija sagrūs, ka Vladimirs Putins vienā dienā vairs nebūs prezidents. Bet, vai tas notiks drīz, nav skaidrs.

Jā, tas var notikt rīt – Vladimirs Putins nomirs, tiks gāzts vai nošauts, sāksies jauna ēra. Arī pirms gada bija tāda pat iespēja. Bet vienlaikus tas var nenotikt, un (Putina ēra) turpināties vēl 15 gadus”.

Notikušo Krievijā Jurģis Liepnieks skaidro ar to, ka Jevgēņijam Prigožinam kabatā ir ļoti stipras “apdrošināšanas polises”, kas izskaidro to, ka viņš vēl joprojām ir dzīvs.

“Visticamāk tas sasistās ar tīri informatīvo lauku. Jevgēņijs Prigožins ilgstoši bijis viens no Vladimiram Putinam pašiem tuvākajiem cilvēkiem. Nešaubīgi viņam ir informācija par daudziem Vladimira Putina darbības pašiem sensitīvākajiem aspektiem. Ja ne par visu, tad ārkārtīgi daudz. Visticamāk tas ir kaut kas tāds, kāpēc viņš vispār vēl aizvien ir dzīvs. Bet iespējams ir vēl kaut kā savādāk. Ir kaut kādi iemesli, un tā nav nekāda (Vladimira Putina) piedošana (dumpiniekiem),” saka Jurģis Liepnieks.

