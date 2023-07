Ārsts Andrejs Ērglis par Putinu Kremlī: "Visi ir ar stipri nestabilām psihēm"

Nesenvisa pasaule sekoja līdzi notikumiem Krievijā, kur privātās militārās grupas “Vagner” līderis Jevgēņijs Prigožins ar vairākiem tūkstošiem algotņu un militāro tehniku devās uz Maskavu. Kolonna tika apturēta 200 kilometrus pirms Krievijas galvaspilsētas, bet pirms tam tika notriekti vairāki Krievijas armijas helikopteri un Krievijas diktators Vladimirs paziņoja, ka ir sācies dumpis.

"Visi saprot, ka (Kremlī) visi ir ar stipri nestabilām psihēm, kas neļauj pieņemt racionālus lēmumus, to es gandrīz tūkstošprocentīgi varu pateikt kā ārsts," saka Ērglis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Situācija tika atrisināta iesaistoties Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko, kurš it kā aicinājis vāgneriešus nedarīt muļķības un nākt uz Baltkrieviju. Jevgēņijs Prigožins tam ar prieku piekrita, bet Vladimirs Putins aizbēra pārraktās šosejas un teicās visu piedevis. Līdz ar to lielais jautājums: “Vai Putins zaudē varu Krievijā?”. To Jauns.lv vaicāja viedokļu līderim – ārstam kardiologam Andrejam Ērglim.

Analizējot Jevgēņija Prigožina militāro maršu uz Maskavu, Andrejs Ērglis domā, ka tas nav bijis teātris, jo kaut ko tādu mākslīgi noorganizēt nav reāli un saka, ka ne varai, ne Jevgēņijam Prigožinam nekad neviens nepiedos ne dumpja rezultātā notikušās pilotu nāves, ne uzspridzinātas naftas bāzes:

“Visi saprot, ka (Kremlī) visi ir ar stipri nestabilām psihēm, kas neļauj pieņemt racionālus lēmumus, to es gandrīz tūkstošprocentīgi varu pateikt kā ārsts, jo, ilgstoši atrodoties tādā stresā, tas nav iespējams pēc būtības. Paskatāties uz tiem kapu laukiem – cilvēka prāts ar to nespēj tikt galā…” Krievijas varas spicē notiekošo Andrejs Ērglis vērtē kā “zirnekļu cīņu burkā”.

Kā Andrejs Ērglis, Jurģis Liepnieks un Pēteris Šmidre vērtē Vladimira Putina troņa noturību Kremlī vērojiet Jauns.lv video.

