Uzņēmējs Pēteris Šmidre par lielo traumu skaitu Jāņos: “Jāievieš speciāls svētku soda tarifs”

Līgo svētkos un Jāņos traumu un nelaimes gadījumu skaits pieaug divkārt, un ik gadu divu svētku dienu laikā vairāk nekā 600 cilvēku Latvijā gūst nopietnas traumas. Mediķu dati liecina, ka katrs otrais negadījums notiek alkohola reibumā. Tādēļ lielais jautājums: “Kā samazināt negadījumu skaitu Jāņos?”. To Jauns.lv vaicāja viedokļu līderim uzņēmējam Pēterim Šmidrem.

Šmidre aicina visiem padomāt, vai mēs nevaram bez “piedzīvojumiem” un alkohola nosvinēt visskaistākos svētkus, kas ir mūsu tautai un valstij. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Mums saistībā ar Jāņiem daļai svinētāju vēl palikušas “sociālisma tradīcijas”, kad katros svētkos vajadzēja piedzerties “lopā”, jo padomju okupācijas laikā uzskatīja, ka bez piedzeršanās nav nekādi īsti svētki, saka uzņēmējs, kurš pārliecināts, ka mums jau sen kā vajadzēja atteikties no šīs “sociālisma vērtības”. Un mums ir potenciāls no tā atbrīvoties, kaut vai vērtējot to, ka pašreiz mēs Līgo svētkus svinam daudz savādāk, norobežojoties no “padomju laika tradīcijām”. Tomēr pilnībā no tām vēl neesam tikuši vaļā.

Jāņi ir tautas svētki, un tā pret tiem jāattiecas. Arī Dziesmu svētki ir tautas svētki, bet mēs taču Dziesmu svētkus neuzskatām par “dzeršanas svētkiem”. Tā būtu jāvērtē arī Līgo svētki:

“Aicinātu visiem padomāt, vai mēs nevaram bez “piedzīvojumiem” un alkohola nosvinēt visskaistākos svētkus, kas ir mūsu tautai un valstij. Mēs jau varētu runāt par vēl stingrākiem ceļu satiksmes noteikumiem, bet – cik tad var? Ja no dzeršanas neattur pat iespēja atvadīties no sava auto… Varbūt ieviest speciālu svētku soda tarifu vai vēl kaut ko tādu, kad par jebkuru pārkāpumu svētkos sods ir divas reizes lielāks,” saka Pēteris Šmidre.

Ko par to saka Andrejs Ērglis, Jurģis Liepnieks un Pēteris Šmidre, vērojiet Jauns.lv video.

