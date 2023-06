Ārsts Andrejs Ērglis par lielo traumu skaitu Jāņos: “Mani ārzemju kolēģi baidījās Jāņos kaut kur braukt”

Līgo svētkos un Jāņos traumu un nelaimes gadījumu skaits pieaug divkārt, un ikgadu divu svētku dienu laikā vairāk nekā 600 cilvēku Latvijā gūst nopietnas traumas. Mediķu dati liecina, ka katrs otrais negadījums notiek alkohola reibumā. Tādēļ lielais jautājums: “Kā samazināt negadījumu skaitu Jāņos?”. To Jauns.lv vaicāja viedokļu līderim ārstam kardiologam Andrejam Ērglim.

Lai izskaustu lielo svētku traumu skaitu mums nepieciešama “absolūti normāla paradumu maiņa”, teic mediķis un saka:

“Ja tu nenovērtē dzīvību, īpaši jau otra cilvēka dzīvību, tas vienkārši, rupji runājot, liecina par zemu kultūras līmeni”. Pie kā tas var novest, varam redzēt, palūkojoties austrumu virzienā – uz Krievijas agresiju Ukrainā. Mums ir jānovērtē tas, ka dzīvojam normālā un brīvā pasaulē, un par to Andrejs Ērglis pārliecinājās pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad robežas bija vaļā un viņš varēja doties Rietumu virzienā:

“Tolaik man likās, ka tur jebkura lieta ir fenomenāla. Bija trīs lietas, kas mani ļoti pārsteidza: pirmā, ka tur suņi ir mierīgi un negrasās klupt biksēs; otrā, ka bērni lidmašīnā neraudāja, viņi bija mierīgi; trešā, ka pacientu attieksme uz operāciju galda bija pilnīgi citādāka, daudz mierīgāka nekā pie mums”.

“Ja tu nenovērtē dzīvību, īpaši jau otra cilvēka dzīvību, tas vienkārši, rupji runājot, liecina par zemu kultūras līmeni”, saka Andrejs Ērglis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Tur nevaldīja agresija, bija cita vērtību un kultūras sistēma, kura jāapgūst arī mums. Un rietumnieki to “mūsu kultūru” nespēj saprast un pieņemt. Andrejs Ērglis atminas, ka bijuši kolēģi, kuri, atbraucot uz Latviju, esot izvairījušies svinēt Jāņus, jo viņi baidījās no šoferiem, kuri pie stūres šai laikā sēžas dzērumā. “Par to var nākt smiekli, bet man nenāca smiekli. Viņi reāli domāja, ka viņus nositīs,” teic ārsts.

Lai traģisko situāciju mainītu, mums labā nozīmē jābūt likumpaklausīgiem, un tas atkarīgs no mūsu izglītības, kultūras un tolerances līmeņa, teic Andrejs Ērglis un uzsver: “Mums valstī ir noteikta kārtība. Un tas nav normāli to sistemātiski pārkāpt. Ir lietas, kuras mums vienkārši jāievēro!”

Ko par to saka Andrejs Ērglis, Jurģis Liepnieks un Pēteris Šmidre, vērojiet Jauns.lv video.

Visas Lielā jautājuma diskusijas skaties šeit.