Silmalas ciema suņus noplosījis nezināms plēsējs. "Sunītis tika nests 800 metrus kopā ar visu būdu!"
Silmalas pagasta iedzīvotāji ir satraukti un iebiedēti pēc plēsoņu uzbrukumiem mājas suņiem.
Vietējie "Latvijas Televīzijai" norāda, ka šoruden māju sētās nokosti divi suņi. "Sunītis tika nests 800 metrus kopā ar visu būdu. Vajag lielu spēku, lai kaut ko tādu izdarītu" norāda vietējā iedzīvotāja Vera, kuras mīlulis nonāca plesēju nagos. Bet kāds cits kaimiņš norāda, ka agrā rītā vedis bērnu uz skolu un redzējis pār ceļu pārbēgam lielu dzīvnieku. Arī labības laukā šogad fiksētas liela dzīvnieka pēdas.
Pēc pieredzētā vietējiem iedzīvotājiem radušās aizdomas, ka ciemā uzdarbojas lācis. Turklāt notikumi iedzīvotāju, īpaši bērnu vidū, radījuši lielas bailes . "Cilvēki baidās. Mēs esam tikai cilvēki un ja jūsu pagalmā ienāk kāds plēsoņa, protams, ka būs bail," norāda Silmalas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Natālija Stafecka.
Lai mazinātu satraukumu un atbaidītu plēsoņas, iedzīvotāji sākuši rīkoties - viņi vakaros pagalmos skaļi atskaņo radio un uzstāda videokameras. Tāpat iedzīvotājiem izdalītas aptuveni simts speciālās "lāču svilpes", kas paredzētas dzīvnieku atbaidīšanai. Tikmēr lauku iedzīvotāji pastiprināti uzrauga ganāmpulkus un vērsušies valsts iestādēs, lai noskaidrotu savas tiesības un iespējamos risinājumus drošības nodrošināšanai.
Tikmēr Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Mežzinātnes institūts "Silava" veikuši notikuma vietas analīzes un pārliecinoši secinājuši, ka suņiem uzbrucis vilks, nevis lācis. Jebkurā gadījumā DAP iesaka suņus naktīs turēt slēgtās ēkās, kur plēsoņas tiem nevarēs piekļūt.
