“Azov” karavīri Latvijā dalās pieredzē ar cīņu pret Krieviju. VIDEO
Nesen Latvijā bija ieradušies Ukrainas 1. korpusa "Azov" un 12. Speciālo uzdevumu brigādes "Azov" karavīri un pārstāvji, kuri, viesošanās laikā, ar Latvijas karavīriem un uzņēmējiem dalījās savā pieredzē cīņā pret Krieviju.
"Mēs runājam ar jūsu armiju, mēs runājam ar jūsu uzņēmumiem, un ir ļoti patīkami redzēt, ka jūs ejat pareizajā virzienā. Un pats galvenais, ka jūs saprotat. Tas ir ļoti patīkami, ka jūs ieklausāties un vēlaties attīstīties, virzīties pareizajā virzienā. [...] Un, kā es teicu jūsu armijas pārstāvjiem, zemessargiem un uzņēmējiem – mēs esam gatavi sadarboties," "Latvijas Televīzijai" norāda Ukrainas Nacionālās gvardes 1. korpusa "Azov" štāba priekšnieks Arsens Dmitriks.
Tikmēr "Azov" korpusa leitnants Volodimirs Vernihora atzinīgi vērtēja Latvijas drīzo sēšanos pie ANO Drošības padomes galda uz diviem gadiem. "Tas ir ļoti svarīgi, jo tā ir vienīgā starptautiskā sistēma, kas mums līdz šim bijusi, kura ir bāzēta uz ANO. Un es domāju, ka mums tā jāizmanto pēc iespējas labāk visos virzienos," pauda Vernihora.
Pulkvedis, Zemessardzes 1. Rīgas brigādes komandieris Normunds Baranovs norādīja, ka "Latvija no Ukrainas līdz šim ir ļoti daudz mācījusies" un norādīja, ka arī šī bija vērtīga tikšanās reize, kurā izdevās uzzināt ko jaunu. "Kaujas principi, taktika, viss pamazām mainās un iet uz priekšu. Tādēļ arī šīs tikšanās ir ļoti vērtīgas," norādīja Baranovs.
Tikmēr "Support Azov Latvija" pārstāvis norādīja, ka galvenā atziņa ir tā, ka gan Latvijas militārās aprindas, gan uzņēmēji, gan cilvēki ir kļuvuši vēl tuvāki. "Tas, dara "Azov" u, tas, ko var darīt Latvija - nav tik tālu viens no otru. Es domāju, ka mēs šodien atkal esam pacēluši kādu latiņu augstāk."
Vairāk skaties video!