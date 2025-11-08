"Grūti valdīt asaras..." Elīna izsaka visdziļāko pateicību mediķiem, kas steidzās glābt viņas omīti
Ar smeldzīgu stāstu vietnē "Facebook" dalījusies Elīna - viņa paudusi visdziļāko pateicību Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem, kuri 4. novembrī steidzās glābt viņas omīti.
"Lai arī sāpes ir nerimstošas un grūti valdīt asaras, zaudējot vismīļāko un tuvāko cilvēku, tomēr šodien ir mazliet vieglāk tikt galā ar milzu jucekli galvā," norāda Elīna. "Mūsu ģimene izsaka vissirsnīgāko paldies NMPD 221. brigādei, kas 4. novembrī plkst. 13.50 Cēsīs steidzās palīgā, lai glābtu mūsu omīti."
"Tik profesionāli, tik iejūtīgi un tik pašaizliedzīgi viņi veica savu darbu. Arī mediķiem nebija viegli raudzīties mūsu sāpēs un asarās, tomēr viņi turpināja cīnīties, ne mirkli neapstājoties un veicot atdzīvināšanas pasākumus. Mūsu ģimene noliec galvu jūsu brigādes priekšā un izsaka vissirsnīgāko pateicību par centību, pūlēm un darbu!"
"Lai arī omīte šobrīd noraugās no mākoņa maliņas, viņa un mēs zinām un redzējām, ka jūs izdarījāt visu, kas bija jūsu spēkos! Pateicībā – tuvinieki." Jauns.lv pauž visdziļāko līdzjūtību Elīnai un viņas tuviniekiem omīti zaudējot.