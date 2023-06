Uzņēmējs Pēteris Šmidre par Stambulas konvenciju: "Kāpēc klusē feminisma piekritēji?"

Stambulas konvencija, kurā īpaši runāts par sieviešu un meiteņu aizsardzību no visām vardarbības formām stājās spēkā 2014. gadā, kad to ratificēja desmit valstis. Šobrīd tai pievienojušās 37 Eiropas valstis. Pirmā, kas ratificēja konvenciju bija Turcija, bet pirms diviem gadiem, lai cik komiski tas neizklausītos, Turcija izstājās no dalības Stambulas konvencijā. Savukārt Brisele aicina arī Latviju likt parakstu zem konvencijas, bet pie mums tas kļuvis par politizētu jautājumu.

Droši var teikt, ka par to vēl runāsim daudz un dikti. Tādēļ Jauns.lv viedokļu līderim – rakstniekam Jurģim Liepniekam vaicāja: “Vai Latvijai jāratificē Stambulas konvencija?”

Pēterim Šmidrem attiecībā uz Stambulas konvenciju ir vairāki jautājumi. Pirmais: “Dzimums ir bioloģiska vai sociāla pazīme. Un ko tagad ar to darīt?” Otrais: “Man acīs krīt ļoti interesanta pretruna. Kāpēc par to klusē feminisma atbalstītāji. Dzimumu vienlīdzība ir viņu karogs, bet Stambulas konvencija galīgi nosvītro vienlīdzību pret dzimumiem. Tā pamatā ir vērsta tikai pret vardarbību attiecībā uz sievietēm un meitenēm”. Trešais: “Ja runājam par vienlīdzību, domāju, ka pretstatā vajadzētu izveidot konvenciju par vīriešu aizstāvību. Tad būtu kaut kāds līdzsvars”.

Uzņēmējs uzsver, ka Stambulas konvencijas ratifikācija nenozīmē tās punktu obligātu izpildi. Pēc būtības tās statusam ir ļoti svarīgi, lai to atbalstītu pēc iespējas lielāks valstu skaits, bet izpildīt to nevajag. Tādēļ ir svarīgi rast atbildi uz jautājumu, kādas sekas izraisīs konvencijas pieņemšana?

Kā Pēteris Šmidre, Jurģis Liepnieks un Andrejs Ērglis vērtē peripetijas ap Stambulas konvenciju un vai mūsu valstij tā būtu jāratificē, skatieties Jauns.lv video.

