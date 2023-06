Mūsdienu politiskie līderi – geji un lesbietes

Daudz tādu nav – tikai 33, un Edgars Rinkēvičs ir viens no diviem Eiropas valstu vadītājiem gejiem. Ja Latvijas Valsts prezidenta vēlēšanas notiktu pagājušā gada pavasarī, viņš būtu pirmais, bet nu ir tikai otrais.

* Par pirmo oficiāli apstiprināto modernās Eiropas valsts vadītāju pērnā gada aprīlī kļuva Sanmarīno kapteinis-reģents Paolo Rondelli. (Foto: Paolo Rondelli)

No 2022. gada 1. aprīļa līdz 1. oktobrim gejs bija nelielās Eiropas pundurvalsts Sanmarīno vadītājs (oficiāli: kapteinis-reģents) Paolo Rondelli. Šis nelielais anklāvs, kuru ieskauj Itālija, nav Eiropas Savienības sastāvā, tādēļ Edgaru Rinkēviču godam varam uzskatīt par pirmo valsts vadītāju geju Eiropas Savienībā. Un vairāk mūsdienu pasaulē nav bijuši valsts vadītāji, kas oficiāli piederīgi LGTB kopienai.

“Netradicionālie” premjeri

Serbijas premjerministre Ana Brnabiča. (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

To nevar teikt par valdības vadītājiem (premjeriem, ministru prezidentiem). Tādi šajā gadsimtā bijuši veseli pieci:

* no 2009. gada februāra līdz 2013, gada maijam Islandes premjerministre bija lesbiete Johanna Sigurdardotira;

* no 2011. gada decembra līdz 2014. gada decembrim Beļģijas premjerministrs bija gejs Elio Di Rupo;

* no 2013. gada decembra Luksemburgas premjerministrs ir gejs Ksavjē Betels;

* no 2017. gada jūnija līdz 2020. gada jūnijam Īrijas valdības vadītājs bija gejs Leo Varadkars (pērnā gada decembrī viņš atkal kļuva par Īrijas valdības vadītāju);

* bet no 2017. gada jūnija Serbijas premjerministre ir lesbiete Ana Brnabiča.

Štatu un galvaspilsētu “netradicionālie” līderi

Valonijas premjers Elio Di Rupo bijis arī Beļģijas valdības vadītājs (Foto: Jeff Gilbert / Alamy/ Vida Press)

Ar šiem septiņiem kungiem un dāmām aprobežojas to cilvēku skaits, kuri ir bijuši vai ir valsts pirmā vai otrā amatpersona – visi no Eiropas. Tālāk seko 27 personību ar netradicionālo seksuālo orientāciju saraksts, kuri ieņēmuši vai ieņem kādas federālās zemes vai štata vadītāja amatu (patiesība tikai 26, jo šai sarakstā iekļauts arī kādreizējais Beļģijas valdības vadītājs Elio Di Rupo, kurš bija un ir Valonijas valdības vadītājs). Un viņi nav tikai no Eiropas. Lūk, viņu uzskaitījums:

1. Dienvidaustrālijas premjers 1967/1968. un no 1970. līdz 1979. gadam bija biseksuāls Dons Dunstans.

2. Kanāriju salu (Spānija) prezidents no 1982. līdz 1987. un no 1991. līdz 1993. gadam bija gejs Džeronimo Saavedra.

3. Kolumbijas Valle del Cauca zemes prezidents 1998.un 1999. gadā bija gejs Gustavo Alvarezs Gardeazabals.

4. Valonijas (Beļģija) ministru prezidents 1999. un 2000. gadā bija, un nu atkal ir gejs Elio Di Rupo.

5. Dienvidholandes (Nīderlande) karaliskais valdītājs no 2000. līdz 2014. gadam bija gejs Žans Fransēns.

6. Francijas galvaspilsētas Parīzes mērs no 2001. līdz 2014. gadam bija gejs Bertrands Delano.

7. Vācijas galvaspilsētas Berlīnes mērs no 2002. līdz 2014. gadam bija gejs Klauss Vovereits.

8. Hamburgas (Vācija) mērs no 2001. līdz 2010. gadam bija gejs Ole fon Beusts.

9. Ņūdžersijas štata (ASV) gubernators no 2002. līdz 2004. gadam bija gejs Džims Makgrīvijs.

10. Apūlijas reģiona (Itālija) prezidents no 2005. līdz 2015. gadam bija gejs Niki Vendola.

11. Gelderlandes (Nīderlande) karaliskais valdītājs no 2005. līdz 2019. gadam bija gejs Klemenss Kornieljē.

12. Rietumkāpas (Dienvidāfrika) premjere 2008. un 2009. gadā bija lesbiete Linna Brauna.

13. Menas salas (Apvienotā Karaliste) valdības vadītājs no 2011. līdz 2016. gadam bija gejs Allans Bells.

14. Sicīlijas (Itālija) prezidents no 2012. līdz 2017. gadam gejs Rosario Kroketa.

15. Ontario štata (Kanāda) premjerministre no 2013. līdz 2018. gadam bija lesbiete Katlīna Vinne.

16. Austrālijas metropolijas reģiona ministru prezidents no 2014. gada ir Endrjū Barrs.

17. Oregonas štata (ASV) gubernatore no 2015. līdz šim gadam bija biseksuāle Keita Brauna.

18. Prinča Edvarda salu (Kanāda) premjerministrs no 2015. līdz 2019. gadam bija gejs Vade Maklahlans.

Kolumbijas galvaspilsētas Bogotas mēre Klaudija Lopesa Hernandeza. (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

19. Šrilankas Centrālā un Sabaragamuvas provinces gubernatore 2018. gadā bija transpersona Niluka Ekanauake.

20. Frīzlandes (Nīderlande) karaliskais valdītājs no 2017. gada ir gejs Arno Broks.

21. Riugrandi du Sula štata (Brazīlija) gubernators no 2019. gada ir gejs Eduardo Leite.

22. Riugrandi du Norti štata gubernatore no 2019. gada ir lesbiete Fatima Bezerra.

23. Kolorādo štata (ASV) gubernators no 2019. gada ir gejs Džareds Polis.

24. Tjerra del Fuego štata (Argentīna) gubernators no 2019. gada ir gejs Gustavo Melella.

25. Kolumbijas galvaspilsētas Bogotas mēre no 2020. gada ir lesbiete Klaudija Lopesa Hernandeza.

26. Masačūsetsas štata (ASV) gubernatore no šī gada janvāra ir lesbiete Maura Hīlija.

27. Oregonas štata (ASV) gubernatore no šī gada janvāra ir lesbiete Tīna Koteka.

No šajā sarakstā minētajiem 33 valsts augstākajām amatpersonām 13 ir amatā, bet viens (Edgars Rinkēvičs) vēl tikai gatavojas nodot prezidenta zvērestu.

Kas bija Kārlis Ulmanis?

Valstiski tas nav būtiski, bet joprojām ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē nav tikuši skaidrībā, kādam dzimumam tad priekšroku deva viens no mūsu valsts dibinātājiem Kārlis Ulmanis. (Foto: Latvijas Kara muzejs/LETA)

Enciklopēdijās minētas arī jau mūžībā aizsauktās valsts augstākās amatpersonas, kuras varētu būt pieskaitāmas pie LGTB cilvēkiem. Tādu nav daudz, bet ar visai skaļiem vārdiem – Prūsijas karalis no 1740. līdz 1786. gadam Frederiks Lielais, Nīderlandes karalis no 1840. līdz 1849. gadam Viljams II, Bavārijas karalis no 1864. līdz 1886. gadam Ludvigs II, Zviedrijas karalis no 1910. līdz 1950. gadam Gustavs V un citi.

Starp viņiem minēts arī Kārlis Ulmanis: “Viņš bija neprecējies, un viņa iespējamā dzimumorientācija tika aktīvi apspriesta gan viņa valdīšanas laikā, gan pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas”.