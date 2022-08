Debesīs uzņemšanas svētkos visvairāk pārkāpumu debesīs; noskaidrots, kur visvairāk piešmucē ūdeni; traucas ar 187 km/h: kriminālā province

Likumsargi medījuši arī cigarešu kontrabandistus, nelegālā alkohola tirgoņus un satiksmes noteikumu pārkāpējus. Siguldā uzieta pašdarināta alkohola dzīšanas uzparikte, Jūrmalā konfiscētas desmitiem tūkstošu baltkrievu cigaretes, Džūkstē kāds pārgalvīgs motociklists ieskrējis pļavā, bet Preiļos policistiem piedāvāts 2000 eiro liels kukulis.



Nekontrolēti lido Debesīs uzņemšanas svētkos

Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā, policisti visvairāk pārkāpumu atklāja debesīs. Laikam jau tā pienākas Debesīs uzņemšanas svētkos… (Foto: Ivars Soikāns/LETA)

Pirmdien, 15. augustā, Aglonā noslēdzās mūspuses katoļu lielākie svētki - Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki, kuros bija sapulcējušies ap 20 000 ticīgo. Lai arī policija ziņo, ka reliģiskais saiets pagājis “mierīgi un bez īpašiem starpgadījumiem”, viens otrs pārkāpums bija un visvairāk tie tika konstatēti debesīs. Valsts policija ziņo:

“Neskatoties uz paziņojumiem par bezpilota lidaparātu - dronu izmantošanas ierobežojumiem, jeb to izmantošanas aizliegumu bez iepriekšējā svētku organizatora un pašvaldības saskaņojuma, tikai aizturētas piecas personas, kas šo aizliegumu bija ignorējušas”.

Tāpat Aglonas svētkos arī tika konstatēta viena velosipēda zādzība. Par laimi velosipēds tika atrasts un iespējamā vainīgā persona operatīvi tika noskaidrota.

Likumsargiem izdevās arī noskaidrot kādu transportlīdzekļa vadītāju, kurš šajā karstajā laikā automašīnā bija atstājis savu suni. Saistībā ar notikušo policijas darbinieki šobrīd izvērtē vai minētajā notikumā nav saskatāma cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku.

Jūrmalā un Siguldā aiztur vīriešus par cigarešu un alkohola kontrabandu

Policisti arī atklājuši un konfiscējuši ievērojamu daudzumu nezināmas izcelsmes apreibinošo vielu – gan “kreisos” smēķus, gan nelegālu šmigu.

* Siguldas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas policisti otrdien, 16. augustā, veica sankcionētu kratīšanu aizdomās turamās personas – kāda 1959. gadā dzimuša vīrieša - dzīvesvietā. Tās laikā atrastas un izņemtas 49 280 nelegālās cigaretes bez Latvijas akcīzes markām, kā arī 74,7 litru šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaržu, destilācijas aparāta sastāvdaļas un pats destilācijas aparāts.



Pret aizturēto vīrieti ir uzsākts kriminālprocess par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu, glabāšanu vai pārvietošanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Par šādu noziegumu likumā ir paredzēts soda apmērs – brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.

* Arī Jūrmalā aizturēts vīrietis par akcīzes preču nelikumīgu tirdzniecību. Šī mēneša sākumā Jūrmalas policijā tika uzsākts kriminālprocess par tabakas izstrādājumu, kuri nav marķēti ar Latvijas akcīzes nodokļa markām, nelikumīgu realizāciju.

Pagājušajā nedēļā Valsts policijas Jūrmalas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas darbinieki, realizējot iepriekš iegūto operatīvo informāciju, Jūrmalas pilsētā, par 400 cigarešu, kas nav marķētas ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, nelikumīgu realizāciju, aizturēja 1968. gadā dzimušu vīrieti. Vēlāk aizturētais iekūlās daudzreiz lielākās nepatikšanās, jo viņa īpašumos likumsargi atklāja vairāk nekā simtreiz lielāku nelegālo cigarešu arsenālu, kā arī desmitiem litru kontrabandas alkohola un “melno kasi” ar tūkstošiem eiro.



Veicot sankcionētas kratīšanas aizturētā vīrieša dzīvesvietā Rīgas reģionā, kā arī transportlīdzeklī, kopā izņēma 51 160 gabalu cigarešu (ar Baltkrievijas akcīzes marķējumu “NZ Gold” – 21 240 gabalu; “Minsk” – 3600 gab.; “Prince” – 4400 gab.; “Pall Mall” – 7520 gab.; “Marlboro” – 7200 gab.; “Queen Menthol” – 6200 gab.; “KOPOHA” – 1000 gab.), 8275 eiro skaidras naudas un 34 litrus alkoholisko dzērienu bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām.

Pirmstiesas izmeklēšanā uzsākts kriminālprocess, kurā vīrietis apsūdzēts pēc Krimināllikuma 221. panta 3. daļas par tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā.

Noskaidrots, kur visvairāk piegāna ūdeni: višmucīgāk Jelgavas, Gulbenes, Saldus un Siguldas novados

Valsts vides dienesta pārbaudes liecina, ka visnaskākie ūdens piesārņotāji ir Vidzemes pusē. (Foto: Signe Vīksna/LETA)

Valsts vides dienests (VVD), kurš visā Latvijā pārrauga apmēram 1250 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) konstatējis, ka 28 no tām Latvijā ilgstoši piesārņo vidi. Tā pērn kopumā vidē novadīti 196,2 miljoni kubikmetru notekūdeņu, no kuriem būtiska daļa nepietiekami attīrīti. Šobrīd laba ūdens kvalitāte ir tikai apmēram 31% Latvijas upēs un ezeros.



Tomēr mēslotāji pamazām tiek vesti pie kārtības. Ja 2019. gadā, kad VVD uzsāka NAI uzraudzību, problemātisko objektu sarakstā atradās 58 attīrīšanas iekārtas, tad tagad izdevies šo skaitu samazināt vairāk nekā uz pusi. No problemātiskajām 28 ūdens attīrīšanas iekārtām 11 iekārtas apsaimnieko tikai sadzīves notekūdeņus, septiņas apsaimnieko sadzīves un ražošanas notekūdeņus, savukārt desmit no iekārtām nepienācīgi attīra ražošanas notekūdeņus. 21 no 28 iekārtām šos nepietiekami attīrītos notekūdeņus novada dažādās Latvijas ūdenstilpēs, tādējādi būtiski pasliktinot upju un ezeru ūdens kvalitāti.

VVD publicējis karti un sarakstu ar visšmucīgākajām attīrīšanas iekārtām. Un tās ir:

* Pa trim Gulbenes novadā (Rankas ciemā, Lizuma pagastā un SIA “Dimdiņi”), Jelgavas novadā (Glūdas pagasta Nākotnē, Elejā un Līvbērzē), Saldus novadā (Novadnieku pagastā, SIA “Reneta” Rīgas – Liepājas šosejā 101c un Zirņu pagasta Āberos0 un Siguldas novadā (“Mālpils piensaimnieks”, Lēdurgas pagastā un Turaidas ciemā).

* Pa divām Cēsu novadā (Straupē un Līgatnē), Jēkabpils novadā (Sēlijas un Ošānu ciema) un Kuldīgas novadā (Gudenieku pagastā un Kuldīgas maizes ceptuvē).

* Kā arī Bauskas novada Iecavas pagasta Zālītē, Olainē, Limbažos, Valmieras novada Brenguļu alus brūzī, Liepājas ostas 27. piestātnē, Dienvidkurzemes novada Kazdangā, Ventspils novada Dokupes ciema centrā, Līvānu novadu Sutru ciemā, Balvu pansionātā un Ludzas novada Isnaudes pagasta Kreičos.

Šīs iekārtas piesārņo Abula, Alokstes, Auces, Bērzes, Braslas, Elejas, Ilkstruma, Līgatnes Paksītes, Užavas, Ziemeļsusējas upes, kā arī Brūžupīti un Kalnupīti. No Putenu grāvja netīrie ūdeņi ieplūst Zaņas upē, no grāvja Pockules upē, bet no Sanaužu strauta Feimankas upē. Pa Lazdupīti šmuce iepeld Gaujā, bet pa Isnaudas upi Lielajā Ludzas ezerā. Tāpat no netīriem ūdeņiem nav brīvs Dūņezers Limbažu novadā un Balvu ezers, kā grāvis Dicmaņu centrā, Mālpils HES un Liepājas Karostas kanāls.

“Raksturīgākās problēmas, kas rada vides piesārņojumu notekūdeņu apsaimniekošanas kontekstā ir nepietiekami attīrīta notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē, kā cēlonis vairumā gadījumu ir tehnoloģiski novecojušas attīrīšanas iekārtas vai speciālistu trūkums, kas spētu uzturēt atbilstošu tehnoloģisko attīrīšanas iekārtu režīmu. Tāpat virkni problēmu rada ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas neesamība dažādās pārtikas ražošanas nozarēs, tādējādi radot pārslodzi komunālo uzņēmumu attīrīšanas iekārtām. Jau ilgstoši sistēmiski neatrisināta problēma ir notekūdeņu dūņu neatbilstoša apsaimniekošana. Pēdējos gados kā būtiska problēma iezīmējusies arī notekūdeņu pārplūdes lietus laikā, kad vidē novada pilnībā neattīrītus notekūdeņus. Mēs visi šobrīd esam liecinieki tam, ka klimata pārmaiņas notiek un zināmā mērā tās ir nenovēršamas, tomēr, tieši pašvaldības ir tās, kas ilgstoši nav izvirzījušas par prioritāti lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu sakārtošanu, kā rezultātā vidē nonāk neattīrīti notekūdeņi, kas apdraud ūdensobjektu kvalitāti visā Latvijā,” teic VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.

Džūkstē traucas ar 187 km/h, Preiļos piedāvā 2000 eiro kukuli

Pa Liepājas šoseju kāds motociklists traucās ar 187 kilometru stundā lielu ātrumu līdz iebrauca pļavā, kur viņu noķēra policisti (attēlā - ātrumpārkāpēja motocikls). (Foto: Valsts policija)

Rokas klēpī salikušiem nenācās sēdēt arī ceļu policistiem, kursi visnekaunīgākos likuma ignorētājus “sašņorējuši” Dzūkstes pagastā un Preiļos.

* Kāds ļoti steidzīgs un pārlieku drošs motocikla vadītājs turpmākajā pusgadā varēs pārdomāt savus braukšanas ieradumus. Valsts policijas Jelgavas iecirkņa darbinieki, pildot dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un ceļu satiksmes uzraudzības jomā, Tukuma novada Džūkstes pagastā autoceļa A9 Rīga-Liepāja 49. kilometrā konstatēja, ka motocikla „Yamaha” vadītājs ārpus apdzīvotas traucas ar ātrumu 187 km/h.

Lai arī likumsargi nekavējoties ieslēdza speciālās gaismas signālu, kamēr dienesta automašīna tika apgriezta braukšanai pretējā virzienā, motocikla vadītājs jau bija nozudis no redzesloka. Pēc neilga laika policisti pamanīja, ka motocikla „Yamaha” vadītājs no ceļa braucamās daļas ir iebraucis pļavā un, stumjot motociklu pie rokas, cenšas nokļūt atpakaļ uz brauktuves.

Policijā par notikušo tika sākts administratīvā pārkāpuma process un motocikla vadītājam piemērots naudas sods 480 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz sešiem mēnešiem. Jāpiebilst, ka vīrietim šis nav pirmais gadījums, kad viņš nonāk policijas redzeslokā saistībā ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. 2021. gadā viņam par automašīnas vadīšanu ar ātrumu 122 km/h ārpus apdzīvotas vietas tika piemērots naudas sods 40 eiro.

* Savukārt Preiļos, lai paglābtu transportlīdzekļa vadītāju no kriminālatbildības par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē 2000. gadā dzimis vīrietis Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbiniekiem piedāvāja kukuli – 2000 eiro apmērā.

Ceturtdien, 18. augustā, ap pusvieniem naktī policijā tika saņemta informācija, par to, ka kāds transportlīdzekļa “Ford Transit Custom” vadītājs Preiļos, iespējams, atrodas alkohola reibuma stāvoklī.

Apturot transportlīdzekli, vadītājam tika veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpojamajā gaisā, kura uzrādīja, ka vīrietis pie auto stūres ir sēdies 2,33 promiļu reibumā, kā arī tika konstatēts, ka vīrietis pie transportlīdzekļa stūres ir sēdies vadītajā tiesību izmantošanas lieguma laikā.

Lai netiktu uzsākts kriminālprocess, 2000. gadā dzimis, minētā transportlīdzekļa pasažieris, Valsts policijas amatpersonām piedāvāja kukuli – 2000 eiro apmērā. Šobrīd vīrietim par šāda veida darbībām - kukuļa piedāvājumu policijas darbiniekiem - draud kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 323. panta 1. daļas par kukuļa došanu vai piedāvāšanu, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Pret transportlīdzekļa vadītāju ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262. panta 1. daļas par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ar ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.