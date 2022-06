Mūžībā devusies keramiķe Edīte Zvagule

Atvadīšanās no mākslinieces, keramiķes Edītes Zvagules norisināsies š.g. 14. jūnijā plkst. 12.00 Bulduru evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Kr.Barona ielā 6, Bulduros, Jūrmalā).

Aktīvās un vienmēr radošās mākslinieces Edītes Zvagules interešu lokā bijusi gan bionikas skulpturāla objektu plastika, gan arī robusto un smalko trauku formas estētika. Atpazīstams ir mākslinieces veidoto trauku dizains modernisma stilistikā ar vāzes kakliņa augšdaļas paplāksni. Māksliniece strādājusi šamotā, mālā, porcelānā, fajansā un autorei tuvas bija tumšas, piesātinātu toņu glazūras, telpiskie ainavu tēlojošie un sienas dekori, kā arī portreta žanra gleznojumi.

Edīte Zvagule 1959. gadā beigusi Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļu (LLMV, tag. PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programma). Audzēkņi speciālista, pedagoga Albuža vadībā meklējuši jaunas etnogrāfiskās formas keramikas izstrādājumiem, īpašu uzmanību veltot Kurzemes formām un rakstiem. Zvagules skolas biedres bija nākamā grafiķe Malda Muižule un rotu māksliniece Mirdza Burve. Pēc mācībām LLMV Zvagule darbojusies Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļā par kompozīcijas un praktisko darbu pasniedzēju, iegūstot pieredzi pedagoģijā.

1968. gadā Zvagule absolvējusi LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļu Keramikas apakšnozarē (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Keramikas apakšnozare) ar diplomdarbu - dekoratīva šamota figūra apstādījumiem, diplomdarba vadītājs bija keramiķis Georgs Kruglovs (1905-1984). LMA pedagogi Zvagulei bija Margita Melnalksne (1909-1989), keramiķe Sarmīte Ozoliņa (1929-1994), porcelāna apgleznošanu pasniedza Rita Einberga (1921-1979), akvareļglezniecību Leo Svemps (1897-1975), tēlniecību - Emīls Melderis (1889-1979), Kārlis Jansons (1896-1986). Līdzās Edītei Zvāgulei LMA pie Georga Kruglova absolvēja Māra Linkaite (1945-2016) ar darbu šamotā un mālā ”Dekoratīvā keramika”, Māra Genere ar dekoratīvo panno “Latviešu tautas dziesma”, kā arī pie pasniedzējas Sarmītes Ozoliņas absolvēja Māra Ranka ar darbu šamotā “Dekoratīva dārza keramika”, u.c.

No 1968.-1981. gadam Zvagule bija keramikas darbnīcas vadītāja, konsultante un tehnoloģe PSRS Mākslas fonda (MF) T.Zaļkalna Jaunrades namā Dzintaros, Jūrmalā. Pateicoties Zvagules profesionālismam tapuši daudzu autoru darbi un no viņas meistarības bija atkarīga radošo darbu apdedzināšanas kvalitāte, jo Vissavienības mākslinieku grupas dalībnieki bija keramiķi no Maskavas, Tbilisi, Samarkandas, Ļeņingradas, Kijevas, Tallinas u.c. Sadarbojoties ar daudzveidīgiem māksliniekiem, keramiķe guvusi nenovērtējamu pieredzi formveidē. MF Jaunrades namā strādāja arī grafiķe Aina Lubgāne (1944-2008) ar kuru Zvagulei izveidojās radoša sadarbība kopēju izstāžu rīkošanā.

Izstādēs keramiķe piedalījās kopš 1962. gada un pirmā izstāde, kurā tikuši eksponēti mākslinieces darbi, bija "Liepājas mākslinieku lietišķās mākslas izstāde" (Liepāja, 1962).

Māksliniece izstādēs eksponēja dekoratīvus traukus, vāzes, dekoratīvās keramikas plāksnes, dārza keramikas darbus. Rīkojusi personālizstādes pieaicinot dalībai arī atšķirīgu mākslas veidu māksliniekus, kas papildināja Zvagules plastisko vēstījumu - bij. MF T.Zaļkalna Jaunrades namā Dzintaros (kopā ar grafiķi Ainu Lubgāni 1980), bij. G.Šķiltera memoriālajā muzejā (kopā ar grafiķi Ainu Lubgāni, 1981), Bulduru kultūras namā (tag. Bulduru Izstāžu nams, 1985), Siguldas novadpētniecības muzejā (tag. Turaidas muzejrezervāts, kopā ar keramiķēm Māru Linkaiti (1945-2016), Silviju Šmidkenu, 1986), Jūrmalas muzejā (kopā ar grafiķi Ainu Lubgāni, 1982; 1991; "Dzīve. Daba. Darbs.", 2009; "Variācijas keramikā – Kurzemīte", 2019), arī ārzemēs: Beļģijā (kopā ar gleznotāju Valdi Bušu (1924-2014), 1991, 1994), Somijā (kopā ar Valdi Bušu, 1995) u.c. 2009.gadā Edīte Zvagule un gleznotājs Einārs Plūksna saņēma "Jūrmalas pilsētas gada balvu mākslā 2008" kategorijā "Gada izstāde ārzemēs" (Tampere, Somija).

Pēc studijām LMA Edīte Zvagule piedalījusies Jauno mākslinieku darbu izstādēs (1969, 1970), Republikas dekoratīvi lietišķās mākslas izstādēs (1972, 1975, 1976), Baltijas Republiku izstādē Maskavā (tag. Krievija, 1973), Vissavienības keramikas izstādēs Viļņā (Lietuva, 1971, 1975), Starptautiskajā keramikas izstādē Sopotā ("Mūsdienu keramika", Polija, 1976), izstādē "Keramika un ziedi" (1978), izstādē "Mana pilsēta" (Bulduru kultūras nams, 1989) u.c. Edīte Zvagule bijusi aktīva dārza keramikas izstāžu dalībniece (1971, 1973, 1975, 1977; Rīgas Doma krustejā kopš 1969.g., Rīgas rajona Dārzkopības un biškopības biedrības dārzā Siguldā kopš 1973.g.). Māksliniece piedalījusies arī LMS ikgadējās izstādēs "Mākslas dienas" (1972, 1973). Kā nozīmīga jāvērtē E.Zvagules dalība "Kurzemes keramiķu dienu" plenērā bij. uzņēmuma "Latvijas keramika" ražotnē Padurē, kurā piedalījušies 47 Latvijas profesionāli keramiķi, vadītājs Andrejs Ķiģelis. Grupu izstādes notikušas 1983.gadā Liepājā, Skrundā (Skaidrīte Cihovska, Kārlis Knopkens), Saldū (Elza Zariņa (1907-1997), Māra Linkaite, Andrejs Ķiģelis), bij. Liepājas rajona padomju saimniecībā "Nīca" (Māra Kalnišķe, Māra Ranka, Georgs Svikulis (1942-2012), Eduards Geners (1940-2020), Edīte Zvagule), Kuldīgā (Anna Mētra, Pēteris Sidars, Marta Krastiņa (1920-2006)).

Zvagule, sadarbojusies ar LPSR/Latvijas Mākslas fondu un veidojusi lielizmēra noformējuma objektus, dekorus interjeriem (apgleznoti šķīvji restorānā "Belgrada" Maskavā (1980)), dekoratīvais veidojums Jaunķemeru sanatorijas teritorijā (1981), dekoratīvā kompozīcija "Ikviens lai to uguni kurina" Latvijas konsulātā Briselē (1990).

Zvagule bija Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1972. gada un rekomendācijas uzņemšanai LMS māksliniecei izsniedza keramiķis, arhitekts Pēteris Martinsons (1931-2013), keramiķi Olita Āboliņa (1931-2000), LMA pasniedzējs Georgs Kruglovs. Edīte Zvagule bijusi LMS Jūrmalas nodaļas biedre kopš 1969.gada, tag. Jūrmalas mākslinieku biedrībā un bija tās izstāžu dalībniece: LMS galerijā (2002), Bulduru Izstāžu namā ("Rudens pastorāle", 2006), Jūrmalas muzejā (2014, 2017), Liepājas muzejā (2015), Bulduru Izstāžu namā ("Kaleidoskops", 2019) u.c.

Zvagules darbi atrodas LMS muzejā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (LNMM), Jūrmalas muzejā un privātkolekcijās Latvijā, Beļģijā, Norvēģijā, Dānija, Somijā u.c.

LMS biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību mākslinieces Edītes Zvagules tuviniekiem un kolēģiem.