Rīgas Pieminekļu padome pēc karstām diskusijām nolēma neatbalstīt piecreiz ar Ļeņina ordeni apbalvotā, Sociālistiskā Darba varoņa Andreja Upīša pieminekļa aizvākšanu no Rīgas centra. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Lemj par Andreja Upīša pieminekļa Rīgā pārvietošanu

Kultūra Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Pārdaugavas “uzvareklis” nav vienīgais piemineklis, kurš rīdziniekiem atgādina par okupāciju, un kuri daudzi vēlētos redzēt noslaucītu no zemes virsas. Tāds ir arī ne tikai viena no raženākā latviešu literatūras klasiķa, bet arī viena no redzamākā latviešu kolaboranta un okupācijas varas atbalstītāja Andreja Upīša (1877-1970) piemineklis Kronvalda parkā. Ja skolasbērni kādreiz viņu lamāja par “Zaļās zemes” neizlasāmo “ķieģeli”, tad Latvijas patriotu acīs viņa lielākais grēks bija braukšana pie Staļina ar lūgumu Latviju uzņemt PSRS sastāvā un darbošanās okupācijas varas spicē.