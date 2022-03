Kā rīkoties radiācijas avārijas gadījumā?

Kas jāievēro radiācijas avārijas gadījumā, lai sevi pasargātu?

Dodieties iekštelpās. Palieciet iekštelpās. Sekojiet līdzi informācijai.

Aizveriet logus un durvis, ja iespējams - noslēdziet spraugas, lai mazinātu caurvēju.

Dodieties uz ēkas vidu vai pagrabu, prom no ārsienām, ārdurvīm un logiem.

Ja iespējams - izslēdziet ventilatorus, gaisa kondicionierus, apkures sistēmas un citus ceļus, pa kuriem gaiss no ārpuses var nokļūt telpās.

Ievediet telpās arī mājdzīvniekus.

Sekojiet līdzi informācijai radio, televīzijā un internetā.

Ievērojiet atbildīgo dienestu dotās norādes.

Kā informē Valsts vides dienests, uzturēšanās telpās mērķis ir samazināt iespēju, ka iedzīvotāji tiek pakļauti ārējā apstarojuma

ietekmei vai ieelpo radioaktīvu vielu putekļus, tādējādi izvairoties no riska iedzīvotāju veselībai vai dzīvībai. Ja ir notikusi kodolavārija, kodolsprādziens vai uzsprāgusi ‘netīrā bumba’ jeb

radioloģiskais ierocis, uzturēšanos telpās ievieš agrīnajā avārijas fāzē, radioaktīvā mākoņa kustības laikā.

Papildus jāņem vērā, ka bērni neapzinās radiācijas bīstamību un ir visapdraudētākā grupa, līdz ar to bērnu drošībai jāpievērš īpaša uzmanība. Ja uzturēšanās telpās organizēta laicīgi un pareizi, tad var izvairīties no ādas un apģērba radioaktīvā piesārņojuma, kā arī var izvairīties no radioaktīvu putekļu ienešanas ēkās ar piesārņotu apģērbu vai apaviem.

Uzturēšanos telpās var izmantot kā administratīvu pasākumu, lai sagatavotos evakuācijai.

Kāpēc uzturēšanos telpās būtu jāievieš?

Pēc radiācijas avārijas izsludināšanas uzturēšanās telpās jāievieš kā piesardzības pasākums pirms radioaktīvo materiālu noplūdes vai notiekot to noplūdei. Uzturēšanās telpās jārekomendē jebkurā situācijā, kad noplūst radioaktīvie materiāli, kas sastāv no cēlgāzēm un/vai ātri sabrūkošiem radionuklīdiem, vai gadījumos, kad paredzamās radiācijas dozas ir salīdzinoši zemas. Uzturēšanās telpās parasti tiek veikta kombinācijā ar citiem aizsardzības pasākumiem.

Uzturēšanās telpās nodrošina:

īslaicīgu izolāciju no radioaktīvā piesārņojuma, samazinot radioaktivitātes koncentrāciju gaisā un tādējādi samazinot ekspozīciju no radioaktīvo materiālu ieelpošanas;

aizsardzību no ārējās radiācijas, ko veido radioaktīvo materiālu klātbūtne gaisā, nogulsnēšanās uz augsnes un citām virsmām.

Efektivitāte ir atkarīga no telpas parametriem (no betona un ķieģeļiem būvētas telpas pasargā efektīvāk nekā koka un saliekamās konstrukcijas; lielas ēkas ir efektīvākas nekā mazas ēkas; automašīnas nodrošina minimālu aizsardzību), ēkas izolācijas un telpas atrašanās vieta ēkā attiecībā pret ārsienām un jumtu. Uzturēšanās telpās efektivitāti ietekmē arī nepieciešamība nodrošināt gaisa apmaiņu, lai nodrošinātu cilvēku elpošanu.

Gaisa esošās radioaktivitātes samazināšanas efektivitāte mazinās līdz ar noplūdes ilguma palielināšanos, kad radioaktīvo

vielu koncentrācija ārējā gaisā sasniedz vienādu līmeni ar koncentrāciju iekštelpu gaisā.

Uzturēšanās telpās ir ļoti efektīva īsas radioaktīvo materiālu noplūdes (dažas stundas) gadījumā, jo gaisa apmaiņa starp āru un iekštelpām ir samazināta. Dažu stundu ilgas noplūdes gadījumā, uzturoties tipiskā dzīvojamajā ēkā, ieelpotā doza var tikt samazināta 3 reizes. Dozas samazinājuma faktors strauji pasliktinās, uzturoties telpās ilglaicīgi, tāpēc ilglaicīgas noplūdes

gadījumā ir jāapsver vēl citi pretpasākumi, piemēram, evakuācija, īpaši, ja radioaktīvo materiālu noplūde ir ilgāka par 24 stundām.

Uzturoties telpās, iedzīvotājiem ir jāseko līdzi informācijai masu saziņas līdzekļos par radioloģisko situāciju un rīcību. Uzturēšanās telpās sniedz iespēju saņemt un nodot informāciju,

sagatavoties turpmākajai rīcībai, un koncentrēties uz risku pārvaldīšanu sev pašam, savai ģimenei, apkaimei, un lai sagatavotos evakuācijai no piesārņotās teritorijas.

Uzturēšanās telpās ir īslaicīga alternatīva evakuācijai, kad evakuācija nav iespējama vai tiek uzskatīta par pārāk bīstamu.

Šeit iespējams iepazīties ar plašāku informatīvu materiālu, kā rīkoties radiācijas gadījumā.

Reaģējot uz sabiedrībā izskanējušu maldinošu informāciju par joda profilaktisko pielietošanu, Veselības ministrija norāda - joda profilakse nav “zāles pret radiāciju” un var nopietni apdraudēt veselību.