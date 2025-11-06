Jau drīzumā Latvijas iedzīvotājus sagaida kārtējā veselības aprūpes reforma. Ko vajadzētu zināt visiem pacientiem?
Latvijas valdība ir apstiprinājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu", kas nosaka pārejas periodu visām ārstniecības iestādēm e-nosūtījumu ieviešanai un digitalizācijai. Jaunā funkcionalitāte tiks ieviesta no 2025. gada 20. novembra līdz 2026. gada 4. maijam.
Elektronisko nosūtījumu būs iespējams izmantot, lai saņemtu speciālistu ārstu konsultācijas, veiktu diagnostiskos izmeklējumus, saņemtu medicīnisko aprūpi mājās, kā arī citas ambulatorās, dienas stacionāra un citas veselības aprūpes pakalpojumu veidus. Izņēmums būs laboratoriskie izmeklējumi - pāreja uz pilnībā digitāliem nosūtījumiem tiem notiks pakāpeniski līdz 2026. gada pavasarim.
Elektronisko nosūtījumu ieviešanas pārejas periods ilgs no 2025. gada 20. novembra līdz 2026. gada 4. maijam. Informācija par iepriekš izsniegtajiem elektroniskajiem nosūtījumiem (sākot no 2024. gada 1. janvāra) tiks pārcelta uz jauno sistēmu, tādēļ, ja būs nepieciešams, tie paliks derīgi. Derīgi paliks arī iepriekš izsniegtie papīra nosūtījumi.
Lai pēc pārejas perioda beigām, t. i., sākot ar 2026. gada 5. maiju, varētu saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, visus iepriekš izsniegtos papīra nosūtījumus būs nepieciešams digitalizēt - to datus ārstniecības iestādēm nāksies ievadīt sistēmā manuāli.
Tādēļ jau tagad ieteicams iespēju robežās noformēt elektroniskos nosūtījumus, lai nepārslogotu ne personālu, ne sistēmu. Papīra nosūtījumu digitalizāciju varēs veikt jebkuras ārstniecības iestādes reģistratūra, kurā pacients vēršas pēc pakalpojuma.
Kā izmantot elektronisko nosūtījumu:
- Ārsts noformē e-nosūtījumu.
- Elektronisko nosūtījumu var saņemt visiem valsts apmaksātajiem un maksas medicīnas pakalpojumiem.
- Vienīgais izņēmums - laboratoriskie izmeklējumi, kuru pāreja uz jauno e-nosūtījumu sistēmu notiek pakāpeniski.
Pacients pierakstās vizītei.
Pieraksts iespējams pa tālruni, elektroniski vai klātienē, atkarībā no konkrētās ārstniecības iestādes iespējām. Pierakstoties pacients reģistratūras darbiniekam norāda par elektroniskā nosūtījuma esamību.
Pacients saņem pakalpojumu.
Lai saņemtu pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja pacientam nav 15 gadu un viņam nav pases vai ID kartes, jāuzrāda dzimšanas apliecība.
Sīkāka informācija par jauno elektronisko nosūtījumu sistēmu pieejama portālā e-veselība, sadaļā "E-nosūtījumi".