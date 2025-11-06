Bargs sals vai slapjdraņķis? Izskan pirmās prognozes par šoziem gaidāmajiem laikapstākļiem Latvijā
Gaidāmā ziema Latvijā solās būt aptuveni par 1,5–2 grādiem siltāka nekā ierasts, intervijā portālam Jauns.lv atklāja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Prognožu un klimata daļas vadītājs Andris Vīksna.
Meteorologs uzsver, ka, lai gan vēl mazliet par agru runāt par ilgtermiņa ziemas prognozēm, jo rudens joprojām turpinās, pirmie modeļu aprēķini ļauj iezīmēt vispārējās tendences.
Novembra pirmā dekādē Latvijā vēl valdīs rudenīgi laikapstākļi. Dienas laikā saglabāsies pozitīva gaisa temperatūra – aptuveni līdz pat plus deviņiem, vienpadsmit grādiem. Tikai atsevišķās naktīs, debesīm skaidrojoties, iespējama negatīva temperatūra.
Paliekošs sals, kad dienu un nakti būtu zem nulles un veidotos sniega sega, šobrīd pēc prognozēm vēl nav redzams.
Pēc 10. novembra laika apstākļi vairāk virzīsies ziemas virzienā, bet nopietna ziema vēl neiestāsies. Naktīs, īpaši austrumu daļā, biežāk gaidāma negatīva temperatūra, un arī nokrišņu ziņā lietus biežāk mīsies ar sniegu. Vietām uz īsu brīdi var izveidoties lokāla sniega sega, bet tā, visticamāk, ātri nokusīs.
Pēc šī brīža prognozēm decembra laikā biežāk sagaidāmi ziemai atbilstoši apstākļi, tomēr kopumā ziemas mēneši – decembris, janvāris, februāris – šobrīd gaidāmi aptuveni pusotru līdz divus grādus virs normas. Līdz ar to pārliecinoši aukstas ziemas iestāšanos vēl neredzam, norāda Vīksna.