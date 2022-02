Rīgas mērs Mārtiņš Staķis skarbi atbild uz Gobzema izteikto kritiku saistībā ar koncertu Ukrainas atbalstam

Man liekas, tas koncerts pie Kongresu nama bija reāli amorāli. Demonstrācijas, karogi, plakāti ir pareizi, koncerts, lai Staķis var uztaisīt selfijus un atcerēties tautas vienotību barikāžu laikā tad, kad Kijevā sprāgst lādiņi, manuprāt, ir nepareizi, rakstīja Gobzems.



Uz Gobzema pārmetumiem īsu un kodolīgu atbildi sniedzis arī Rīgas mērs.

Gobzem, vienkārši atpisies. — Mārtiņš Staķis (@MStakis) February 26, 2022





"Gobzem, vienkārši a******s," rakstīja Staķis.



Kritiku un neizpratni par Gobzema izteikumiem izteica arī citi soctīkla lietotāji.

staķis selfijus taisīja? kas amorāls ir tajā, ka cilvēki atbalsta Ukrainu? laikam esi par jaunu, lai atcerētos mūsu dziesmoto revolūciju, kad barikādēs dziedāja rokgrupas, un dziesmās bija spēks. aizkustinājums, līdzjūtība, solidaritāte - bet tu runā par kaut kādu amoralitāti. — Elita Veidemane 🇱🇻❤🇵🇱#Ukraine 💙💛 (@elitaveidemane) February 26, 2022

Sveicieni no mana ukraiņu drauga Vovas, kurš šobrīd sēž bumbu patvertnē Kijevā! Aldi, vienreiz ņem un atpisies! #StandWithUkraine pic.twitter.com/8squSbS58A — Ralfs Eilands (@RalfsEilands) February 26, 2022

Pats Tu tur biji taisīt selfijus, Aldi. pic.twitter.com/SBkqpE45oe — Kā ir, tā ir. (@BauereLaima) February 26, 2022

Kādreiz Tu biji sūdīgs advokāts un neizdevies politiķis, tagad Tu esi sažuvusi miesa bez smadzenēm un nākotnes. Viss, kas Tev ir, ir apkaunojoši mazs partijas reitings un apmaksāta darba imitācija līdz vēlēšanām. Pēc tevis nepaliks nekas. Cilvēki par tevi smejas. Katrs un katra — Jānis Elms (@JanisElms) February 26, 2022

Lūdzu Aldi, arī tu esi nopelnījis augstāko apbalvojumu, ko tādiem mēsliem kā tev piešķir. pic.twitter.com/xTXFiYWWXd — Jānis Mežinskis (@MEZONS) February 26, 2022

Jauns.lv jau vēstīja, ka vakar Kronvalda parkā koncertu "Ukrainas brīvībai", kurā Latvijas mūziķi un Dziesmu un deju svētku kustības dalībnieki – kori, pūtēju orķestri, tautas deju kolektīvi un folkloras kopas – veltīja savus priekšnesumus Ukrainas atbalstam, apmeklēja liels cilvēku skaits.

Ukrainas atbalsta koncerta pirmajā daļā skanēja latviešu tautas dziesmas, latviešu autoru skaņdarbi un ukraiņu tautai būtiska mūzika, savukārt pasākuma otrajā daļā uzstājas tādi mākslinieki kā DaGamba, Ralfs Eilands, Ieva Akuratere, Igo, Ainars Virga, Olga Rajecka, Lauris Reiniks, Ingus Ulmanis, ansis, Dzelzs Vilks, Bad Habbits, Laime Pilnīga, The Bad Tones, Iļģi, Katrīna Dimanta, Ducele, Rahu the Fool, Citi Zēni, Sudden Lights, Elza Rozentāle, Kristīne Prauliņa, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Samanta Tīna, Miks Galvanovskis, Kārlis Kazāks, Kalnejas, The Coco'nuts, Sub Scriptum, Loreta Reide, Patrisha, Katrīna Gupalo, Markus Riva, Kārlis Būmeisters, Edavārdi, Tautumeitas, DJ Monsta, DJ PM2THEAM, DJ Kārlis Ķilkuts u.c. Jāatzīmē, ka Ralfs Eilands kopā ar Tautumeitām izpildīs Ukrainas grupas "DakhaBrakha" skaņdarbu "Baby".

Kā zināms, valdība ārkārtas sēdē mainījusi Covid-19 pulcēšanās ierobežojumus, ārtelpās atļaujot pulcēties līdz 3000 personām, to pamatojot ar nepieciešamību rast iespēju plašākai sabiedrībai nevardarbīgā veidā paust viedokli un nostāju pret notiekošo pasaulē.