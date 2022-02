30. aprīlī jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisināsies Lielā Talka

Šogad, 30. aprīlī, Lielā Talka norisināsies jau 15. gadu. Tās laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos, lai kopīgiem spēkiem tuvotos mērķim – Latvija kā tīrākā un sakoptākā vieta pasaulē. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad tiks saglabāts SOLO (tai skaitā DUO un Ģimenes) talkas formāts, kā arī tradicionālās daudzskaitlīgās talkas, ievērojot tā brīža valstī noteiktos pulcēšanās noteikumus. Savukārt tuvojoties talkai, tiks atvērtas Lielās Talkas kartes, kurās būs iespējams atzīmēt savu atkritumu savākšanas, labiekārtošanas un SOLO talku.

Lielās Talkas organizatore Vita Jaunzeme: “Šis ir īpašs gads, jo Lielā Talka Latvijā norisināsies jau 15. gadu pēc kārtas! Esmu patiesi gandarīta, ka šī kustība saliedē sabiedrību un aktivitātēs iesaistās dažādu paaudžu Latvijas iedzīvotāji un arī mūsu diaspora ārvalstīs. Tādā veidā esam spējīgi paveikt nozīmīgu darbu – izglītot sabiedrību un padarīt Latviju tīrāku, skaistāku un sakoptāku. Lai gan Lielās Talkas pirmsākumos galvenais uzsvars tika likts uz atkritumu savākšanu, pēdējo gadu laikā ar vien vairāk uzsveram arī ciešo saikni starp vides un cilvēka veselību, un to, kā ikdienas ieradumu var atstāt labvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi. Ir patiess prieks, ka šie jautājumi kļūst aktuālāki arvien plašākā cilvēku lokā, jo tikai visi kopā varam sasniegt augstus mērķus. Tāpēc arī šogad, atzīmējot Lielās Talkas 15. gadu, vienosimies kopīgās aktivitātēs, lai ar labiem darbiem un gaišām domām padarītu savu apkārtni zaļāku!”

Foto: Publicitātes

Lai aktualizētu nepieciešamību rūpēties par vidi un saglabāt to tīru nākamajām paaudzēm no 2020. gada 17. decembra līdz 2021. gada 1. decembrim norisinājās skolēnu konkurss “Tīra vide – neatņemama mana un manu vienaudžu Latvijas sastāvdaļa.” Par konkursa uzvarētājiem kļuva Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolnieču Samantas Pabērzes un Madaras Gaules iesniegtais darbs. Konkursa laureātu aicinājums “Celies, posies, iesaisties” kļuva par šī gada Lielās Talkas 2022 saukli un galveno vadmotīvu! Lielās Talkas konkursa organizatori izsaka pateicību visiem skolēniem, kuri piedalījās konkursā un dalījās idejās par to, kā saglabāt vidi tīru nākamajām paaudzēm.

Par Lielo Talku: Lielā Talka ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai organizē sakopšanas un labiekārtošanas talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās Talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī. 2019. gada augustā patronāžu pārņēma Valsts prezidents Egils Levits.

63 Foto Cilvēki sakopj savu zemi - visā valstī noris Lielā talka 2018 +59 Skatīties vairāk