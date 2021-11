Tikai nedēļu Daugavā paspēja nostāvēt Korupcijas aisbergs, bet tas izraisīja sabiedrības polarizāciju – vieni to aizstāvēja, citi atkal pulgoja, dabas spēku ietekmē baltā krāsa sadzeltēja, un tam uzbruka vandaļi - pirāti. (Foto: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs)

Par skandalozo Korupcijas aisbergu nemaksās ne centa, tā radītāji komentē dīvainās pārvērtības un pirātu-vandaļu uzbrukumu

Sabiedrība Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Pēc talantīgākā latviešu jaunā arhitekta un scenogrāfa Didža Jaunzema koncepcijas veidotais un oktobra beigās Daugavā pie Akmens tilta ielaistais Korupcijas aisbergs savā iepriekšējā vietā vairs nenonāks. Tas cietis ne tikai no interneta komentētāju nežēlīgajiem uzbrukumiem un dabas spēkiem, bet arī no pirātiem, kuri apķēpājuši un brīvā peldējumā palaiduši pretkorupcijas kampaņas simbolu. Tagad tas nonāks noliktavā un gaidīs brīdi, kad to ievajadzēsies kādam teātra uzvedumam. Jauns.lv uzklausīja, ko par to domā paši tā radītāji.