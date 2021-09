VIDEO: septiņas stundas ceļu policijas automašīnā - ar ko ikdienā saskaras likumsargi?

Šoreiz policistu ceļš veda no Rīgas, gar Cēsīm un līdz Valmierai, kā arī atpakaļ uz Rīgu. Ceļā devās ar netrafarēto policijas transportlīdzekli. Brauciena laikā tika apturēti vairāki autovadītāji, kuriem tika konstatēti dažādi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi. Diemžēl vienam autovadītājam pat nācās šķirties no transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām, jo pie spēkrata stūres viņš bija sēdies “kunga prātā”.

No rīta kolēģi pa ceļam uz Čiekurkalnu pamanīja kādu visai pārgalvīgu “Volvo” vadītāju, kurš, apbraucot rīta sastrēgumus, pārkāpa virkni ceļu satiksmes noteikumus – vadītājs šķērsoja dubulto ceļa horizontālo apzīmējumu, brauca pa pretējā virziena braukšanas joslu un vēl iebrauca krustojumā pie aizliedzošā luksofora gaismas signāla. Steidzīgais transportlīdzekļa vadītājs tika apturēts un viņam tika sastādīts administratīvā pārkāpuma lēmums par agresīvu braukšanu, kas autovadītājam izmaksās 70 eiro un viņš savā īpašumā iegūs sešus soda punktus.

Tālāk ceļš veda no Čiekurkalna uz Juglas pusi, kur netālu no izbraukšanas no Rīgas kolēģi pamanīja kādu kravas automašīnas vadītāju, kura braukšanas maniere likās nepārliecinoša, tādēļ tam piebrauca tuvāk un konstatēja, ka automašīnas vadītājs braukšanas laikā izmanto telefonu. Autovadītājs tika apturēts un šoreiz tika tikai pie brīdinājuma, jo pats atzina savu vainu, kā arī viņa pārkāpumu vēsture bija tīra.

Turpinājām braukt Siguldas virzienā, kad kolēģu uzmanību piesaistīja kāda “BMW” automašīna. Pārbaudot informāciju par šo transportlīdzekli, atklājās, ka tai nav iegādāta īpašnieka obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana (OCTA). Pats vadītājs atzina, ka nav pamanījis, ka atkal ir jāiegādājas OCTA. Šajā brīdī ir jāatgādina, ka par piedalīšanos ceļu satiksmē ar transportlīdzekli, kuram nav OCTA, tā vadītājam var piemērot naudas sodu 85 līdz 120 eiro, savukārt transportlīdzekļa īpašniekam var piemērot naudas sodu no 350 līdz 650 eiro!

Braucot cauri Siguldai, radars fiksēja pretī braucošu automašīnu “Volvo” ar ātrumu 87 km/h, atļauto 50 km/h vietā. Vadītājs tika apturēts un par pārkāpumu sastādīts administratīvā pārkāpuma lēmums.

Ceļš turpinājās nu jau Cēsu virzienā, kur tobrīd satiksmes dalībnieki akurāti ievēroja ceļu satiksmes noteikumus un respektēja apkārtējos dalībniekus.

Pabraucot garām Cēsīm, Priekuļu novadā pamanījām vēl kādu automašīnu bez OCTA. Šoreiz tika apturēta automašīna “Audi”. Tā kā transportlīdzekli nevadīja tās īpašnieks, tad sods par šo pārkāpumu ir jāmaksā gan automašīnas vadītājam, gan īpašniekam.

Nogriežoties atpakaļ uz ceļa, kas ved līdz Rīgai, turpināja savu ceļu, līdz mašīnas radars fiksēja kādu automašīnu, kas ārpus apdzīvotas vietas brauca ar 143 km/h, atļauto 90 km/h vietā. Policija veikli apgriezās braukšanai pretējā virzienā, panāca un apturēja steidzīgo automašīnas “BMW” šoferi. Kolēģis no Speciālo uzdevumu nodaļas piegāja klāt autovadītājam, izskaidroja situāciju, taču autovadītāja darbības un runas veids likās aizdomīgs, tādēļ vadītājam tika veikta alkohola pārbaude izelpā un diemžēl tika konstatētas vairāk nekā divas promiles.

Līdz ar to vadītājs ceļu turpināt nedrīkstēja un bija jāmeklē šoferis, kas nogādās viņu un viņa spēkratu mājās. Nākamos piecus gadus šim autovadītājam būs jāmeklē cits pārvietošanās veids, jo tiesības par šādu alkohola pakāpi tiek atņemtas uz pieciem gadiem. Par šo pārkāpumu ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process, savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu ir sastādīts administratīvā pārkāpuma lēmums un uzlikts naudas sods 220 eiro apmērā.

Par laimi šo autovadītāju pamanīja likumsargi, un viņš savas bezatbildības dēļ nebija iekļuvis vai izraisījis traģisku situāciju. Jāpiebilst, ka transportlīdzeklī atradās arī pasažieris. Tas nozīmē, ka šis vadītājs pārlieku riskēja ne tikai ar savu, bet arī līdzcilvēku drošību un dzīvību.

Kad tika noformēts šis pārkāpums, sagaidīts šoferis, kurš dzērušo autovadītāju nogādās mājās un sakārtoti atbilstošie dokumenti, policija devās atpakaļ uz Rīgu. Atgriežoties galvaspilsētā, Brīvības ielā apstājās pie luksofora sarkanā gaismas signāla, bet pēkšņi patruļai garām, neievērojot aizliedzošo gaismas signālu, pabrauca automašīna “Nissan”. Tālu gan autovadītājs netika, jo pēc brīža tika apturēts un viņam tika izskaidrots, ka šāda rīcība ir bīstama un par to pienākas sods un četri soda punkti.

Autovadītāju atbildības līmenis un kultūra piedaloties satiksmē ir dažāda. Varētu šķist, ka pastiprinātas kontroles laikā autovadītāji varētu kļūt prātīgāki, diemžēl ik dienas likumsargiem tāpat ir jāsastopas gan ar vieglprātīgiem, gan pilnīgi bezatbildīgiem autovadītājiem, kam nerūp ne sava drošība un visticamāk vēl mazāk apkārtējo drošība. Tomēr gribas cerēt, ka tā ir mazākā daļa no satiksmes dalībniekiem un ar laiku braukšanas kultūra un atbildība tikai uzlabosies.