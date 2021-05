Mirušo skaits gada pirmajās 15 nedēļās Latvijā pieaudzis par 25%

2021.gada pirmajās 15 nedēļās, proti, laika periodā no 4.janvāra līdz 18.aprīlim, Latvijā miruši kopumā 10 133 iedzīvotāji, kamēr pagājušā gada pirmajās 15 nedēļās Latvijā nomira 8134 iedzīvotāji.

Pēc statistikas pārvaldes datiem, visvairāk mirušo šogad bijis pirmajā nedēļā, proti, no 4. līdz 10.janvārim, - 836, bet vismazāk mirušo bijis 14.nedēļā, proti, no 5. līdz 11.aprīlim, - 547. Šogad 15.nedēļā Latvijā miruši 586 iedzīvotāji, kas ir par 3,9% vairāk nekā pērn 15.nedēļā, kad Latvijā nomira 564 iedzīvotāji.

Vienlaikus, pēc Slimību profilakses un kontroles centra publiskotajiem datiem, šogad pirmajās 15 nedēļās 1373 mirušajiem bija diagnosticēts Covid-19, tādējādi mirušo īpatsvars ar diagnosticētu Covid-19 šogad pirmajās 15 nedēļās veido kopumā 13,5%. Tostarp gada pirmajā nedēļā šis īpatsvars bija 20,2%, otrajā nedēļā - 15,8%, trešajā nedēļā - 16,9%, ceturtajā nedēļā - 10,8%, piektajā nedēļā - 19,1%, sestajā nedēļā - 16,1%, septītajā nedēļā - 13,4%, astotajā nedēļā - 11,5%, devītajā nedēļā - 13%, desmitajā nedēļā - 11,9%, 11.nedēļā - 9,5%, 12.nedēļā - 9%, 13.nedēļā - 8,9%, 14.nedēļā - 10,1%, bet 15.nedēļā - 11,4%.

2021.gada pirmajās 15 nedēļās mirušas kopumā 5390 sieviešu, kas ir par 22,7% vairāk nekā pērn pirmajās 15 nedēļās, un 4743 vīrieši, kas ir pieaugums par 26,8%.

No šogad pirmajās 15 nedēļās mirušajiem 86,3% jeb 8741 bijis iedzīvotājs, kurš ir vecāks par 60 gadiem, savukārt pērn attiecīgajā periodā 85,9% jeb 6986 mirušie bija vecāki par 60 gadiem.

Tostarp šogad pirmajās 15 nedēļās 710 mirušie bijuši vecumā no 60 līdz 64 gadiem, kas ir par 24,6% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, 892 - vecumā no 65 līdz 69 gadiem, kas ir pieaugums par 21,2%, 1064 - vecumā no 70 līdz 74 gadiem, kas ir par 34% vairāk, 1360 - vecumā no 75 līdz 79 gadiem, kas ir par 24,5% vairāk, 1834 - vecumā no 80 līdz 84 gadiem, kas ir pieaugums par 35,3%, 1569 - vecumā no 85 līdz 89 gadiem, kas ir par 23% vairāk, bet 1312 mirušie bijuši 90 un vairāk gadus veci, kas ir par 12,9% vairāk.

Dati arī liecina, ka visvairāk mirušo šogad pirmajās 15 nedēļās bijis Rīgas reģionā - 3048, kas ir par 21,8% vairāk nekā gadu iepriekš, seko Latgales reģions, kurā miruši 1817 iedzīvotāji, kas ir pieaugums par 35,1%.

Vienlaikus Pierīgas reģionā šogad pirmajās 15 nedēļās miruši 1611 iedzīvotāji, kas ir par 24,6% vairāk, Kurzemes reģionā - 1260, kas ir pieaugums par 18,5%, Zemgales reģionā - 1241 iedzīvotājs, kas ir par 23,1% vairāk, bet Vidzemes reģionā - 1105, kas ir par 25,1% vairāk.