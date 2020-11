Sestdien gaidāms daudz nokrišņu; autobraucējiem jābūt ļoti uzmanīgiem

Galvenokārt tikai vietām Latgalē ir plāna sniega kārta, Dagdā - trīs centimetrus bieza. Ceļi dažviet slideni.

Pūš lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra 0..+3 grādi, piekrastē līdz +5 grādiem.

Rīgā apmācies laiks, ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš četri metri sekundē, gaisa temperatūra +2..+3 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra piektdien dienas laikā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +0,8 grādiem Alūksnē līdz +7,3 grādiem Liepājā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 27.novembrī bija +20..+23 grādi Vidusjūras piekrastē un salās. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz sestdienu -21 grāds kalnos Norvēģijā.

Laikapstākļi būtiski nemainīsies

Sestdien Latvijā pārsvarā saglabāsies apmācies laiks, daudzviet gaidāmi nelieli īslaicīgi nokrišņi, prognozē sinoptiķi.

Pūšot mērenam ziemeļu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi.

No rīta un vakarā ceļi vietām var apledot.

Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, vējš mēreni pūtīs no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un gaisa temperatūra nepārsniegs +4 grādus.

Laikapstākļus ietekmē plašs anticiklons, kā arī zema spiediena apgabals Baltkrievijā un Ukrainā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī Latvijā paaugstinājies līdz 763-767 dzīvsudraba staba milimetriem jeb 1017-1023 hektopaskāliem.

Slideni autoceļi

Sniega un apledojuma dēļ šorīt Latvijas austrumu daļā daudzviet ir apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem autoceļiem, savukārt Kurzemē ir apledojis ir Ventspils šosejas posms no Usmas līdz Ventspilij, liecina VAS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā informācija.

Vidzemē braukšanas apstākļi ir apgrūtināti Vidzemes šosejas (A2) posmā no Līgatnes līdz Virešiem, Valmieras šosejas (A3) posmā no Strenčiem līdz Valkai, kā arī autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Tāpat braukšana ir apgrūtināta Daugavpils šosejas (A6) posmā no Skrīveriem līdz Nīcgalei un Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem un no Stolbovkas līdz Terehovai.

Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem šorīt apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Cēsu, Gulbenes, Jēkabpils, Liepājas, Ludzas, Valkas un Valmieras apkārtnēs.

Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistīta 71 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienība.

Mainīgos laika apstākļos autovadītāji tiek aicināti būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Autovadītājiem ir jārēķinās ar to, ka ceļa virsmas stāvoklis var mainīties negaidīti un strauji. Īpaša piesardzība jāievēro rīta stundās, kā arī uz ceļiem, uz tiltiem, pie ūdenstilpnēm, ceļa pārvadiem un brauktuvēm, ko ieskauj meži, jo tur ir lielāka atkalas iespējamība, brīdina LVC.