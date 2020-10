FOTO: Vāgnera namu nodod atjaunošanai

Valsts prezidenta Egila Levita un Rīgas mēra Mārtiņa Staķa (APP) klātbūtnē Rīgas Riharda Vāgnera biedrības vadītājam Mārim Gailim tika pasniegtas agrākā pilsētas vācu teātra atslēgas, nododot Vecrīgā esošo ēku jaunā saimnieka rokās. Ēku kompleksa atslēgas tās jaunajiem saimniekiem pasniedza VSIA "Valsts nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

“Es atbalstu šo nākotnē vērsto Latvijas–Vācijas kopprojektu, jo ēka atspoguļo pēdējo divarpus gadsimtu Latvijas vēsturi. Šis projekts ir ļoti liels pienesums ne tikai mūsu Latvijas kultūras dzīvei, bet arī visas Eiropas, tādēļ esmu gandarīts, ka drīz Vāgnera zāle atgūs savu agrāko spozmi, atkal kļūstot par vienu no redzamākajiem Ziemeļeiropas kultūras norišu centriem, kas atrodas Baltijas jūras krastos. Šis nams būs viens no pievilcības objektiem Rīgai, lai cilvēki brauktu uz šejieni un baudītu kultūras sarīkojumus. Tas būtu viens no magnētiem, jo pilsētas pievilcību rada dažādi elementi, un kultūras piedāvājums ir viens no tiem. Lai veicas projekta īstenošanā,” pauda Levits.

Šīs vasaras beigās Saeima trešajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, kas ļaus Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai spert soli pretī iecerētajam mērķim - renovēt un restaurēt vēsturisko ēku, kā arī atjaunot un no jauna atsākt agrākā teātra darbību.

Ēka biedrībai uzticēta ar noteikumu, ka tā tiks atjaunota 10 gadu laikā un turpinās būt par publiski pieejamu kultūras telpu - tajā varēs darboties muzejs, notiks izstādes, koncerti un izrādes. Ja kāds no šiem nosacījumiem minētajā periodā netiks īstenots, ēka atgriezīsies valsts īpašumā. Ēka biedrībai tiek nodota bez atlīdzības.