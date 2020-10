Tēlnieka Gļeba Panteļejeva aicinājumam uz zibakciju līdzi ņemt ķieģeli atsaucās liela daļa protesta pasākuma dalībnieku, novēroja Jauns.lv.

"Zibakcijas ideja: katrs dalībnieks ierodas ar līdzi ņemtu vienu celtniecības ķieģeli, un mēs kopā saliekam no tiem sienu, kas norobežo mūs no Saeimas ēkas. Šī siena simbolizēs faktisko situāciju valstī, kad valdošā koalīcija ciniski ignorē ievērojamas pilsoņu grupas vitāli svarīgas intereses, norobežojas no tās un ar nepārdomātiem lēmumiem degradē Latvijas kultūru. Lai siena būtu gatava līdz portfeļa nodošanas brīdim, jāierodas 30 minūtes ātrāk. Pasākumam noslēdzoties, katrs dalībnieks paņem savu ķieģeli līdzi un atstāj laukumu. Zibakcijas idejas autori aicina ievērot sociālo distancēšanos, būt korektiem, vienotiem un nepieļaut sabiedriskās kārtības traucēšanu. Zibakcijas laikā Saeimai tiks nodota mūsu vēstule drukātā veidā un priekšlikums problēmas atrisināšanai," pirms pasākuma sociālajos tīklos rakstīja Panteļejevs.

"Kādēļ tieši tagad?"

"Neesmu mierā ar to, ka šajā laikā, kad radošo profesiju pārstāvjiem jau tā nenotiek nekas, tiek pieņemti tādi lēmumi, bez kuriem mierīgi varēja iztikt, un kuri nebija saskaņoti ar cilvēkiem, kuru dzīves tiks skartas [...]. Kāpēc tieši tagad? Manuprāt, šis tiešām nav īstais laiks," cita starpā runājot arī par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz kultūras nozari, pauda mūziķis Intars Busulis, kurš zibakciju apmeklēja kopā ar komponistu Kārli Lāci.

"Mums darba apjoms dēļ šī visa [pandēmijas un ierobežojumiem] ir nokrities kādas astoņas reizes, ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu," piebilda Kārlis Lācis.

"Mums ar Kārli viss ir kārtībā. Mums, protams, ir iekrājumi, un pašlaik no tiem dzīvojam. Taču šobrīd starp radošajiem ļaudīm un valdību sāk būvēties tā siena, par kuru runā šīs akcijas organizatori un kura ir simbols Saeimas nesaprašanai par reālo situāciju nozarē. Vienlaikus gan arī paši deputāti mīl klausīties koncertus, apmeklēt teātrus," piebilda Busulis.

Dziedātājs pauda, ka, viņaprāt, joprojām spēkā esot maldīgs pieņēmums, ka tie cilvēki, kuri pelna ar radošo darbu, tostarp mūziku, nestrādā "īstu darbu": "Man vēl nesen ieteica, lai es sameklēju īstu darbu. Bet mēs taču strādājam, mēs maksājam nodokļus, rēķināmies ar to."

Komponists Kārlis Lācis sarunā ar Jauns.lv pauda, ka kopš marta, kad radošo cilvēku darba ikdienu būtiski iedragāja saistībā ar Covid-19 pandēmiju ieviestie ierobežojumi, viņš īsti nav aizdomājies, vai spētu pelnīt kā citādi.

Intars Busulis, kurš savā lauku īpašumā nodarbojoties ar zāģēšanu, metināšanu un citiem līdzīgiem darbiem, turpretī pauda, ka spētu sevi iztēloties citā profesijā: "Es, protams, gribētu palikt pie mūzikas, taču, ja vajadzētu es mierīgi varētu iet strādāt pie saimniekiem laukos. Par traktoristu, par vilcēju – galvenais, lai svaigā gaisā. Tas ir pats svarīgākais!"

Guntars Račs: "Ministrija redz tikai teātrus, budžeta iestādes"

Dziesmu autors, mūzikas izdevējs, producents un dzejnieks Guntars Račs zibakciju "Nesaprašanas siena" apmeklējis, jo vēlējies solidarizēties ar radošajiem cilvēkiem.

"Visa mana dzīve ir bijusi saistīta ar mūziku. Esmu divās frontēs – gan kā izdevējs, kuram nodokļu slogs draud pieaugt, gan kā radošais cilvēks, kurš šeit ieradies, lai atgādinātu, ka uz Saeimu šobrīd dodas brāķis. [...] Šis galīgi nav īstais brīdis, lai apgrūtinātu dzīvi radošajiem cilvēkiem, kuriem viņa jau tā ir pietiekami apgrūtināta Covid-19 dēļ," runājot par plānotajām izmaiņām pauda Račs.

Tas, kā deputāti piegājuši autoratlīdzību, sistēmas koriģēšanai gan neesot vienīgā problēma nozarē, piebildis mūzikas izdevējs.

"Kultūras ministrs [Nauris Puntulis] šodien teica radio, ka radošajiem ļaudīm šogad viss ir kārtībā, jo 20 miljoni ir sadalīti un pareizi sadalīti. Es galīgi tā neuzskatu. Ja runājam konkrēti par mūziķiem, atbalsta mehānismi bija vienkārši bezjēdzīgi, līdzekļi tika vienkārši izkaisīti, bez atdeves. Esam runājuši ar Kultūras ministriju sausām mutēm. Man jāsaka, ka laikam ministrija redz tikai teātrus, budžeta iestādes, kurām tie 20 miljoni ir sadalīti [...]," sarunā ar Jauns.lv pauda Guntars Račs.

Protesta pasākuma rīkotājs, tēlnieks Gļebs Panteļejevs zibakcijas izskaņā Jauns.lv pauda, ka uzskata to par gandrīz izdevušos, jo, kā zināms, Valsts policija, ņemot vērā sanākušo cilvēku skaitu un jaunos, ar Covid-19 saistītos pulcēšanās ierobežojumus, lūdza akciju pārcelt uz Doma laukumu.

"Viss atkarīgs no tā, kas tagad notiks Saeimā. Saeimai ir iespēja aizsūtīt likumprojektus piestrādei. Parasti to arī dara. Es ceru, ka daļa, kura attiecas uz autoratlīdzībām būs tā, kuru pārstrādās," runājot par nākamā gada budžeta portfeli, pauda Panteļejevs.

Akcijas laikā sanākušos vienoties dziesmā aicināja dziedātājs Ainars Mielavs un pie dalībniekiem vērsās arī Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), aizstāvot savu līdzšinējo rīcību radošajiem ļaudīm saistošo atlīdzību jautājumu risināšanā.

Kas jāzina par izmaiņām autoratlīdzību sistēmā:

Atgādinām, ka Ministru kabinets 9. oktobrī apstiprināja izmaiņas autoratlīdzības saņēmēju IIN maksāšanas režīmā. Ministru kabineta ārkārtas sēdē izskatīja Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Likumprojekts paredz veikt izmaiņas līdzšinējā autoratlīdzības ienākuma saņēmējam piemērotajā IIN maksāšanas režīmā. Tā mērķis ir samērīga nodokļu sloga uzlikšana autoratlīdzības ienākumam, kā arī nodokļu - IIN un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) - režīma vienkāršošana.

Likumprojekts paredz, laika periodā no nākamā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim piemērot īpašu nodokļa maksāšanas režīmu autoratlīdzības saņēmējiem, kuriem atlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, un kuri nav reģistrējuši saimniecisko darbību.

Nākamā gada otrajā pusgadā personai, kas saņem autoratlīdzību un nav reģistrējusi saimniecisko darbību, ienākuma izmaksātājs ietur nodokli 25% apmērā, no kura 80% tiek novirzīti VSAOI, bet 20% - IIN.