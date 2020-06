Valsts policijas pretterorisma vienības "Omega" pārstāvji ierodas "ABLV Bank" centrālā ēkā Skantes ielā 7. (Foto: Sintija Zandersone/LETA)

“ABLV Bank” pamatlietā astoņi aizturētie; tiek pētīts miljards eiro apgrozījums

112 LTV "de facto"

Sestdien, 13. jūnijā sāktajās un šonedēļ turpinātajās kratīšanās likvidējamajā “ABLV Bank” un ar to saistītās adresēs – kopā 46 vietās – piedalījušās 230 amatpersonas, galvenokārt no Valsts policijas. Tikpat iespaidīgi ir arī citi ar šo tā dēvēto “ABLV” pamatprocesu saistīti skaitļi. Divi simti bankas klientu, miljardu eiro apgrozījums, simti tūkstošu transakciju 12 gadu periodā (no 2006. līdz 2018. gadam) – ar šādu informācijas apjomu operē izmeklētāji, noskaidroja Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.