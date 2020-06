ZM informēja, ka, lai noskaidrotu zivju bojāejas patieso iemeslu, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) 8.jūnijā sāka pārbaudi, negaidot VVD oficiālu vēstuli par situāciju Neretas upē. VAAD inspektori 8.jūnijā asekoja Neretas un Odzes upes krastus un to krastiem piegulošo zemnieku saimniecību laukus un kopīgi ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" (BIOR) ekspertiem paņēma augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu klātbūtnes noteikšanai paraugus.

BIOR laboratorisko testu rezultāti liecina, ka paraugos nav konstatēta augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu klātbūtne. Līdz ar to VAAD secina, ka zivju bojāejas iemesls nav saistāms ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, kā liecināja Valsts vides dienesta (VVD) pirms paraugu noņemšanas un analīžu rezultātu saņemšanas izplatītā informācija.

VAAD arī apsekojuma laikā novēroja, ka no Odzes upītes netālu esošā atkritumu poligona "Dziļā vāda" pa novadgrāvjiem uz upīti virzās liels daudzums sadzīves atkritumu un nenosakāma bieza melna masa. No tā var secināt, ka zivju bojāejas iemesls varētu būt vides piesārņojums.

Vienlaikus VAAD turpina augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumu ievērošanas pārbaudes četrās zemnieku saimniecībās, kuru apsaimniekotie lauki atrodas pie Odzes un Neretas upītēm.

"Mūs pārsteidza VVD bezatbildīgā un nekompetentā rīcība, vēl pirms analīžu rezultātu veikšanas publiski paužot patvaļīgus spriedelējumus par to, ka zivju bojāejā it kā esot vainīgi zemnieki. Ir jābrīnās, ka VVD atļaujas savu neizdarību mēģināt piesegt ar vieglprātīgiem un nepatiesiem apvainojumiem, tā vietā, lai atbilstoši savai kompetencei noskaidrotu zivju bojāejas iemeslus, bet, ja uz to nav spējīgs, pieaicinātu talkā kolēģus no VAAD, BIOR vai citām institūcijām," pauda zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts.

Viņš pauda, ka VAAD un BIOR veiktās analīzes, kā arī pieejamie fotouzņēmumi liecina, ka zivju bojāejas iemesls nav augu aizsardzības līdzekļi. "Aicinu VVD vadību izdarīt attiecīgus secinājumus un, pirmkārt, atvainoties lauksaimniekiem par šo nepatīkamo apvainojumu, otrkārt, būt savu uzdevumu augstumos vides tīrības sardzē, secinājumu izdarīšanai izmantojot mūsdienīgas pārbaužu metodes, nevis spontānus un aplamus pieņēmumus," uzsvēra Eglīts.

Viņš arī norādīja, ka pēdējā laikā aizvien biežāk lauksaimnieki saņem publiskus, nepamatotus pārmetumus par savu darbību, kas nav balstīti uz pārliecinošiem argumentiem, bet reizēm ir tikai "tukšas, populistiskas frāzes par procesiem, par kurām šo apgalvojumu paudējiem nav ne mazākās saprašanas".

"Nekādi nav saprotams un atbalstāms, ka šādās melīgās manipulācijās dažkārt iesaistās arī mūsu politiķi. Tāpēc aicinu - būsim atbildīgi un kaut brīdi pārdomāsim, pirms izsakām vērtējumu par lietām, kurās neesam eksperti," aicināja Eglīts.

Jau ziņots, ka VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes inspektori konstatējuši bojā gājušas zivis Krustpils novada Odzes un Neretas upēs.

VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes inspektori, saņemot informāciju par Krustpils novadā Neretas upē augšpus Vīpes ciematam novērotām bojā gājušām zivīm, 13.jūnijā veica pārbaudi. Tās laikā konstatētas bojā gājušās zivis seklākajās upes gultnes vietās un krastos apmēram piecus kilometrus garā Odzes upes posmā un apmēram sešus kilometrus garā Neretas upes posmā.

Inspektori sadarbībā ar Krustpils novada pašvaldības vides un civilās aizsardzības dienesta vadītāju, veicot Neretas un Odzes upes periodisku apsekošanu aptuveni desmit kilometru garumā, novērtēja bojāgājušo zivju apjomu. Konstatēts, ka bojā gājušas raudas, pliči, plauži un auslejas, to izmērs no septiņiem līdz desmit centimetriem, kā arī konstatētas desmit zivis, kuru izmērs sasniedza 25 centimetrus. Apskatot beigtās zivis, secināts, ka tās gājušās bojā pirms vienas līdz divām dienām.

Par zivju bojāejas faktu Neretas un Odzes upēs VVD sācis administratīvā pārkāpuma lietvedību.