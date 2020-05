Rīgā un Liepājā policija šodien strādās pastiprinātā režīmā

Valsts policijas preses pārstāve Simona Grāvīte skaidroja, ka tāpat kā citviet valstī arī Uzvaras parka apkārtnē ir jāievēro pulcēšanās ierobežojumi un fiziskās distancēšanās prasības. VP jau kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas strādā pastiprinātā režīmā un šodiena nav izņēmums.

Administratīvo pārkāpumu kodekss par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredz naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 5000 eiro.

Uzvaras parkā tuvumā nebūs atļauta ielu tirdzniecība un būs noteikti satiksmes ierobežojumi.

Laika posmā no plkst.8 līdz 24 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt Bāriņu ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Eduarda Smiļģa ielai un Uzvaras bulvāra abās pusēs, posmā no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai. Ierobežojumi neattieksies un operatīvo transportu.

Valsts policija nepieciešamības gadījumā regulēs, ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi šajās ielās, kā arī nodrošinās ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību norādītajā laikā.

Rīgas pašvaldības policija 9.maijā strādās pastiprinātā režīmā, jo ir saņemta informācija par iespējamām provokācijām, lai gan ir zināms, ka ņemot vērā Latvijā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, šogad Rīgā, Uzvaras parkā, nenotiks tradicionāli plaši apmeklētie Krievijā atzīmētās Uzvaras dienas svētki, iepriekš tika skaidrojusi Rīgas pilsētas pagaidu izpilddirektore Iveta Zalpētere.

Zalpētere izteicās, ka Rīgas domes administrācija ir saņēmusi informāciju no drošības dienestiem par iespējamu nesankcionētu pulcēšanos pie Uzvaras pieminekļa un pat par plānotām provokācijām.

Citus gadus plaši apmeklētās tā dēvētās "Uzvaras dienas" svinības Uzvaras parkā Rīgā šogad nenotiks, ņemot vērā Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus.

9.maijs ir datums, kad bijušajā Padomju Savienībā atzīmēja Uzvaras dienu pār nacistisko Vāciju. Tradicionāli krievvalodīgo vidū šī diena tiek atzīmēta arī Latvijā. Rietumeiropā Otrā pasaules kara beigas tiek atzīmētas 8.maijā.

Biedrība "9.maijs.lv" šajā dienā ik gadu Uzvaras parkā Pārdaugavā rīko vairākus publiskus pasākumus, kurus apmeklē daudzi desmiti tūkstoši cilvēku. Tradicionāli tika rīkots "Uzvaras dienas" gājiens, organizēti dažādi koncerti, ziedu nolikšanas ceremonija, kā arī svētku uguņošana.

Pasākumi gan nereti izpelnās arī lielas sabiedrības daļas kritiku. Ik gadu policija pasākuma apmeklētājiem ir spiesta noformēt arī administratīvā pārkāpuma protokolus par būšanu stiprā alkohola reibumā, urinēšanu publiskā vietā un citiem pārkāpumiem.

Tāpat šodien Liepājas pilsētas pašvaldības policijas darbinieki strādās pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību pilsētā, informēja policijas Analītiskās nodaļas priekšnieks Kaspars Vārpiņš.

Viņš uzsvēra, ka pastiprināti tiks pievērsta uzmanība tam, kā tiek ievēroti ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi. Tā kā publiskā vidē ir izskanējuši aicinājumi organizēt individuālās uguņošanas, pašvaldības policijas darbinieki pievērsīs uzmanību arī to organizēšanai.

Pašvaldības policija atgādina, ka uguņošanas ierīces aizliegts izmantot citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku piekrišanas, kā arī citu privātpersonu īpašumā esošās zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas.

Tās aizliegts izmantot arī tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem, kā arī zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un zem citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi.

Likumā noteikts, ka pirotehniskos izstrādājumus nedrīkst izmantot tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām un pasažieru ostām, kā arī uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja. Būtiski, ka uguņošanas ierīces nedrīkst izmantot arī daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, par uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskā izstrādājuma aprites noteikumu pārkāpšanu fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 35 līdz 350 eiro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - no 70 līdz 700 eiro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, brīdināja Vārpiņš.