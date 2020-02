Sākts kriminālprocess par Meroni, iespējams, nelikumīgām darbībām ar Lembergam kriminālprocesos arestēto mantu

Kriminālprocess ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 308.panta pirmajā un otrajā daļā paredzētām noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm. Šis pants ir par apķīlātas, arestētas vai administratīvā pārkāpuma lietvedībā izņemtas mantas izšķērdēšanu, bojāšanu, atsavināšanu, slēpšanu vai iznīcināšanu, kā arī par tās apmainīšanu, ja šādas darbības veikusi persona, kurai šī manta uzticēta.

Valsts policija jau pērn bija nolēmusi atteikt sākt kriminālprocesu, taču konkrētās inspektores lēmums tika izvērtēts Ģenerālprokuratūrā, un šogad janvārī Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas virsprokurore Viktorija Opincāne secinājusi, ka lēmums pieņemts nepamatoti.

Rezultātā inspektores lēmums tika atcelts kā nepamatots un lietas materiāli tika nosūtīti Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldei, uzdodot veikt papildu pārbaudi, vēsta "Diena".

Ņemot vērā minēto, ir sākts kriminālprocess un tagad lietā izmeklētājiem vajadzēs izvērtēt Meroni darbības ar, iespējams, pat simtiem miljonu eiro vērtu mantu. Šī manta ir ar Ģenerālprokuratūras lēmumiem kriminālprocesa ietvaros arestētās Lembergam un abiem viņa bērniem piederošās patiesā labuma guvēja tiesības virknē uzņēmumu, vēsta "Diena".

No atklātībā nonākušajiem Lemberga kriminālprocesa materiāliem ir redzams, ka Meroni ir parakstījies par arestētās mantas pieņemšanu glabāšanā, kā arī par atbildību, kas paredzēta Krimināllikumā par šīs mantas izšķērdēšanu, atsavināšanu vai slēpšanu. Tāpat Meroni ticis informēts par aizliegumu jebkādā veidā izšķērdēt, slēpt, mainīt, ieķīlāt vai atsavināt lēmumā norādīto mantu, norāda laikraksts.

Līdz ar to kopš 2008.gada spēkā ir arests Lemberga un viņa dēla Anrija Lemberga 19,52% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Ventbunkers", 20,16% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Ventspils tirdzniecības osta" un vismaz 30,08% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Kālija parks", un visas šīs mantas glabāšanu valsts Ģenerālprokuratūras personā bija uzdevusi Meroni.

Šveices advokāts jau kopš 2010.gada sākuma ir padomes priekšsēdētājs uzņēmumā "Latvijas Naftas tranzīts", un tieši viņa pilnvaru laikā gan ar šī uzņēmuma līdzekļiem, gan ar "Ventbunkera", "Ventspils tirdzniecības ostas" un "Kālija parka" akciju paketēm notikuši iespaidīgi darījumi, saistībā ar kuriem tagad arī sākts kriminālprocess.

"Latvijas Naftas tranzīta" 2017.gada pārskatā ir uzskaitīti uzņēmuma izsniegto aizdevumu nodrošinājumi, starp kuriem ir 45 494 "Ventbunkera" akcijas, 8 919 358 "Kālija parka" akcijas un 11 317 244 "Ventspils tirdzniecības ostas" akcijas.

"Lursoft" dati liecina, ka pret "Latvijas Naftas tranzīta" aizdoto naudu ir ieķīlāta lielākā daļa šo uzņēmumu akciju, proti, "Ventbunkeram" saskaņā ar tā 2017.gada statūtiem kopā ir 48 040 akciju, "Kālija parkam" - 10 163 370 akciju un "Ventspils tirdzniecības ostai" - 12 196 044 vārda akcijas.

"Lursoft" informācija liecina, ka ne tikai "Latvijas Naftas tranzītā", bet arī "Ventbunkerā", "Kālija parkā" un "Ventspils tirdzniecības ostā" "arestētās mantas glabātājs" Meroni jau ilgi ir padomes priekšsēdētājs - attiecīgi kopš 2005.gada, 2013.gada un 2015.gada.

Meroni pilnvaru laikā par labu "Latvijas Naftas tranzītam" ir ieķīlātas ja ne visas, tad vismaz liela daļa to uzņēmumu kapitāldaļu, kas ir minētas Ģenerālprokuratūras lēmumā par mantas arestu un kuru glabāšana bija uzticēta Meroni. Turklāt Šveices advokāts ir bijis visu šo uzņēmumu amatpersona, norāda laikraksts.

Jau ziņots, ka Ventspils mēru Lembergu prokuratūra apsūdz par kukuļņemšanu sevišķi lielos apmēros, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu, par dienesta viltojumu, par piedalīšanos mantiskos darījumos, kuri viņam saistībā ar dienesta stāvokli bijuši aizliegti, kā arī par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un citiem noziegumiem. Lietā apsūdzēts arī Lemberga dēls Anrijs Lembergs un Lemberga biznesa partneris Ansis Sormulis.

Lietu joprojām skata Rīgas apgabaltiesa.