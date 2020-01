Zemnieku savienības valdes locekļi par Lembergu: "Viņš mums ir nekas"

Vai LZS valdes locekļi pēc šī jautājuma izliksies neko nedzirdējuši, un nometīs telefona klausuli? Vai arī mēģinās izlocīties un tā arī neko skaidri neatbildēt? To Jauns.lv jautāja arī Danai Reizniece-Ozolai, kura pirms tam bija paudusi skarbu viedokli, sakot, ka Zemnieku savienībai ir jānorobežojas no Lemberga un Zaļo un zemnieku savienībai jāatbrīvojas no „neērtā balasta”. Lūk, viņu atbildes:

Armands Krauze, LZS valdes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts: „Partijas viedoklis ir tāds, ka LZS valdes locekļi neko nekomentē. Pārējie partijas biedri, kuri nav valdē, var mierīgi izteikties. Tas attiecas tikai uz partijas valdes locekļiem, kuri ir amatpersonas, kurām jāpauž partijas, nevis individuāls viedoklis”.

„Viņš mums ir nekas”

Viens LZS līderiem Augusts Brigmanis par Lembergu: „Viņš mums ir nekas”. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Augusts Brigmanis, LZS priekšsēdētāja pirmais vietnieks Augusts Brigmanis: „Uzskatu, ka jautājums par Lembergu mums partijas iekšienē nav vispār apspriežams, jo viņš mums ir nekas – ne premjera amata kandidāts, ne deputāts. Viņš ir vienas LZS sadarbības partijas priekšsēdētājs, kuru par tādu ievēlējusi šī partija, un to mēs nevaram iespaidot. Ventspils partijas valde ir atsūtījusi vēstuli, kurā pateikusi, ka neko savā partijas vadībā mainīt negrasās. Ir arī skaidrs vēstījums no Lemberga, ka viņš netaisās no partijas vadības atkāpties, jo partijas biedri viņam uzticas.

Bet par sadarbību ar Ventspils partiju es esmu par, šai ziņā savu viedokli neesmu mainījis. Sadarbība ar tās cilvēkiem mums ir ļoti korekta. Viens no šīs partijas deputātiem ir bijis Saeimas spīkers (Gundars Daudze), otrs bijis Saeimas komisiju vadītājs (Jānis Vucāns). Neredzu, kāpēc ar šiem cilvēkiem mums vajadzētu pārtraukt sadarbību. Nav nekas tāds, kas liecinātu, ka šai ziņā varētu būt kādas problēmas.

Tā kā es ar jums runāju, es neizvairos no komunikācijas ar žurnālistiem. Problēma ir tāda, ka šis valdes lēmums pēc tā pieņemšanas diemžēl diezgan neveiksmīgi tika skaidrots”.

„Lembergs nav nekāds Belcebuls”

Bijusī ekonomikas un finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola: „Lembergs nav nekāds Belcebuls!” (Foto: Paula Čurkste/LETA)

Dana Reizniece–Ozola, LZS valdes locekle, Saeimas deputāte: „Lembergs nav nekāds Belcebuls. Valde nav pieņēmusi lēmumu aizliegt lietot viņa vārdu. Zemnieku savienības valde vienojās šobrīd atturēties no viedokļu paušanas par LZS politiskām attiecībām ar Lembergu, kamēr valde nav pieņēmusi lēmumu, veikusi konsultācijas ar saviem biedriem. Es pie tā arī cenšos pieturēties.

Mans personiskais viedoklis nav mainījies un arī turpmāk konsultēšos ar partijas biedriem. Tā ir nopietna politiskā izšķiršanās. Tas nav lēmums, ko var pieņemt tikai daži cilvēki – valdes locekļi”.

„Tas ir koks ar diviem galiem”

Hardijs Vents, LZS valdes loceklis, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs: „Protams, viens ir klusēt un otrs tas, kas ir koleģiāli vienots. LZS ir sadarbības līgums ar „Latvijai un Ventspilij” un līdz ar to ir runāts ar šo politisko spēku, kurš šobrīd argumentēti pasaka to, ka vispirms jāpierāda Lemberga kunga vaina, un tikai tad var visas lietas notikt.

Bet sadarbība mums ir nevis ar Lemberga kungu, bet ar „Latvijai un Ventspilij”, kurā ir daudzi citi politiķi, politisko spēku, kas ir pietiekoši labi startējis visās iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās. Līdz ar to no mūsu puses skatāmies, lai negācija mūs netraucētu, lai katrs ar savu paziņojumu vai viedokli neskrietu uz āru un neteiktu, ka viņš (Lembergs) mums ir vienīgais un pareizais. Tas koks ir ar diviem galiem”.

Reinis Uzulnieks, LZS valdes loceklis: „Mēs partijā veiksim iekšēju aptauju, lai uzzinātu Zemnieku savienības biedru viedokli. Lēmums bija tikai par to, ka LZS valdes locekļi, nevis partijas biedri, pagaidām nekomunicē par šo jautājumu. Biedri var stāstīt, ko viņi grib, mēs viņus nevaram ierobežot. Kad novērtēsim biedru viedokli, tad nāksim kopā un vērtēsim, ko darīt tālāk”.

