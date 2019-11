"All Media Baltics" grupas vadītājs komentējis notiekošās izmaiņas

"Kopīgas ziņu struktūras izveide nenozīmē ne ziņu apmēra, ne ziņu kvalitātes samazināšanos," teica Antings.

Viņš norādīja, ka mediju grupa vienmēr ir uztvērusi ziņas kā ļoti nopietnu daļu no televīzijas satura, taču ir nepieciešama attīstība.

"Ziņas spēlē fundamentāli svarīgu lomu mūsu, kā mediju kompānijas, darbā. Mēs vienmēr esam uztvēruši ziņas kā ļoti nopietnu daļu no televīzijas satura, ko piedāvājam skatītājam, un tas nemainīsies, bet mums ir jārisina jautājumi, kas saistās ar skatītāju sasniegšanu, mums ir jāattīstās jaunās jomās - jaunās platformās, digitālajā vidē. Tādēļ mēs vēlamies izvērst ziņu klātbūtni dažādos formātos, kas spētu sasniegt jaunu auditoriju, īpaši gados jaunus cilvēkus," sacīja Antings.

Viņš arī minēja, ka abu ilgus gadus pastāvējušo ziņu dienestu apvienošanai vienā vajadzētu nodrošināt, ka nākotnē ziņu darbs būs vēl jaudīgāks un caurredzamāks, kompānijai spējot nodrošināt ziņu saturu ne tikai lineārajā televīzijā, kā tas ir šobrīd, bet arī jaunās platformās.

"Abās ziņu redakcijās strādā vairāk nekā 150 cilvēku - ne tikai žurnālisti, bet arī atbalsta darbinieki, un dienestu apvienošana skars apmēram 30 no viņiem," atzina Antings, komentējot atlaižamo darbinieku skaitu. Vienlaikus viņš pauda pārliecību, ka pēc gada-pusotra kompānija būs atgriezusies pie līdzšinējā darbinieku skaita vai pat to palielinājuši, jo saistībā ar ziņu platformas izveidi būs nepieciešamas jaunas prasmes.

Savukārt jautāts, kādēļ uzņēmumā, kura neto peļņa pagājušajā gadā bija 2,1 miljons eiro, žurnālisti ir sociāli neaizsargāti, un vai tas mainīsies līdz ar LNT un TV3 ziņu dienestu apvienošanu, Antings atbildēja, ka kompānijā līgumattiecības ar darbiniekiem ir dažādas, bet atbilstošas regulējumam.

"Mūsu līgumattiecības ar cilvēkiem, kas pie mums strādā, ir dažādas, un tā ir ierasta prakse mediju industrijā. Ne tikai Latvijā, bet arī citos Eiropas mediju tirgos cilvēki strādā ar dažādiem līgumiem. Mēs darbojamies pilnīgā saskaņā ar Latvijas nodokļu sistēmu un sociālās apdrošināšanas regulējumu. Taču tas nenozīmē, ka nākotnē mēs nevarētu pārskatīt līgumattiecības ar saviem darbiniekiem un apvērt, kur būtu nepieciešamas izmaiņas," teica Antings.

Jau ziņots, ka "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu. Mediju grupa veiks izmaiņas arī televīzijas kanālu portfelī, tostarp kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā.

Kompānijā informēja, ka "All Media Baltics" paplašinās kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidos arī vienotu ziņu dienestu.

"All Media Baltics" jau sācis darbinieku atlaišanu. Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, saistībā ar reorganizāciju plānots atlaist vismaz 30 darbiniekus. Tomēr "All Media Baltics" pārstāve Alise Mališko aģentūrai LETA norādīja, ka mediju grupa tikai sākusi sarunas ar telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu komandām, līdz ar to patlaban nebūtu korekti saukt atlaižamo darbinieku skaitu.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzdevis kultūras ministram Naurim Puntulim (VL-TB/LNNK) līdz novembra beigām sniegt redzējumu un konkrētus priekšlikumus Latvijas informatīvās telpas stiprināšanai un masu mediju daudzveidības nodrošināšanai.

Tikmēr Kultūras ministrija ir uzdevusi Nacionālajai elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) sniegt vērtējumu, kā telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu saplūšana ietekmēs viedokļu daudzveidību elektronisko mediju telpā.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka no nākamā gada vairs nebūs LNT ziņu raidījuma "Top 10", taču joprojām būs vērojami tādi LNT raidījumi kā "900 sekundes" un "Degpunktā".

Jau vēstīts, ka 2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Mediju grupa nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls2", radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.