Viņš neslēpa, ka bijusi saruna ar uzņēmuma vadību par iespēju ieņemt konkrēto amatu, taču skaidru atbildi viņš neesot sniedzis.

"To, ka šāds piedāvājums mani varētu ieinteresēt, noliegt nevaru, taču vai es esmu gatavs to pieņemt - man ir jādomā, jo situācija nav viegla," sacīja žurnālists.

Pēc viņa teiktā, konkrēts termiņš atbildes sniegšanai viņam nav noteikts, taču pats priekš sevis esot izlēmis, ka sākotnēji vēlas noslēgt savu raidījumu, pirms ķerties pie jaunām iniciatīvām. Patlaban plānots, ka "LNT ziņu TOP 10" būs ēterā līdz 1.decembrim, kas nozīmē, ka vēl gaidāmas vismaz trīs pārraides.

Taujāts par savu atbilstību amatam profesionālajā jomā, Burkovskis norādīja, ka pirms daudziem gadiem ir vadījis Latvijas Radio Ziņu dienestu un nešaubās, ka ar cilvēkiem strādāt prot, jo ir pieredze arī darbā citos medijos.

Tomēr lēmumu esot grūti pieņemt, raugoties no morālā viedokļa. "Es mokos par šo situāciju, kurā ir pieņemti lēmumi, pār kuriem mums nav bijusi ietekme, kas skar gan kanāla formātu, gan pārcelšanos uz citu kanālu, gan cilvēkus, ar kuriem esmu bijis kopā 13 gadus. To ir morāli grūti izlemt - vai es to varu," sprieda žurnālists.

Savukārt taujāts, vai viņa līdzšinējā darba pieredze sabiedrisko attiecību jomā un darbā ar politiķiem viņam netraucēs ieņemt ziņu dienesta vadītāja amatu, Burkovskis atbildēja noraidoši, skaidrojot, ka visiem saviem klientiem, tostarp, politiķiem, ir teicis, ka var sniegt konsultācijas līdz brīdim, kamēr atrodas vienā telpā.

"Kad aizveru durvis, mans viedoklis par viņiem nemainās, un, ja ir iemesls, es viņus varu arī kritizēt," teica Burkovskis.

Rezumējot Burkovskis norādīja, ka visu radušos situāciju vēl pamatīgi apsvērs, tostarp nākamnedēļ, kad atradīsies prombūtnē ārzemēs.

Burkovskis savulaik vadījis Latvijas Radio Ziņu dienestu, Latvijas Televīzijas raidījumu "Latvija, Eiropa, Pasaule" un ir bijis "SEB Unibanka" sabiedrisko attiecību speciālists, kā arī 2005.gadā kandidējis uz Latvijas Radio ģenerāldirektora amatu.

Kopš 2007.gada Burkovskis vada LNT analītisko raidījumu "LNT Ziņu TOP 10", kā arī viņam pieder konsultāciju uzņēmums SIA "H2B".

Jau ziņots, ka mediju grupa "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu un veiks izmaiņas arī televīzijas kanālu portfelī, tostarp kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā. Kompānija paplašināšot kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidos arī vienotu ziņu dienestu.

Mediju grupā jau sākta darbinieku atlaišana. Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, saistībā ar reorganizāciju plānots atlaist vismaz 30 darbiniekus. Tomēr "All Media Baltics" pārstāve Alise Mališko norādīja, ka mediju grupa tikai sākusi sarunas ar telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu komandām, līdz ar to patlaban nebūtu korekti saukt atlaižamo darbinieku skaitu.

Tikmēr Kultūras ministrija ir uzdevusi NEPLP sniegt vērtējumu, kā telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu saplūšana ietekmēs viedokļu daudzveidību elektronisko mediju telpā, informēja KM pārstāve Lita Kokale.

NEPLP priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš norādīja, ka "All Media Baltics" lēmums mainīt LNT formātu varētu būt pretrunā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. Viņš skaidroja, ka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta trešā daļa skaidri nosaka, ka programmu formāts nav maināms. "NEPLP Apraides atļaujā apstiprinātā LNT saturiskā un tematiskā ievirze ir vispārēja un nekādā gadījumā nav maināma uz šauru nišas formātu, kas paredzēts kādai specifiskai auditorijai, kā izskanējis publiskajā telpā," uzsvēra Āboliņš.

"Latvijā veidots saturs neapšaubāmi ir viena no NEPLP prioritātēm. Esošā LNT Apraides atļauja paredz, ka vismaz 4% nedēļas raidlaika LNT ēterā jābūt ziņām," piebilda NEPLP loceklis.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka no nākamā gada vairs nebūs LNT ziņu raidījuma "Top 10", taču joprojām būs vērojami tādi LNT raidījumi kā "900 sekundes" un "Degpunktā".

Plānots, ka pēc reorganizācijas jaunajā platformā darba dienās plkst.6 būs skatāms raidījums "900 sekundes", plkst.18 sekos "TV3 ziņas īsumā", plkst.19.10 tiks pārraidīts raidījums "Bez Tabu", plkst.20 - "TV3 ziņas", plkst.20.35 - raidījums "Degpunktā", bet dienas ziņu pārraides noslēgs "Sporta ziņas" plkst.20.55 un "Laika ziņas" plkst.20.58. Savukārt sestdienās plkst.20 skatītājiem tiks piedāvāts raidījums "TV3 ziņas Sestdienā", kamēr svētdienās, kā ierasts plkst.19.10, skatītāji varēs vērot raidījumu "Nekā personīga", bet plkst.20 - "TV3 ziņas Svētdienā".

2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Mediju grupa nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls2", radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.