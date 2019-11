Notiekošais parādot to, cik žurnālistu darbs tik mazā tirgū kā Latvija ir neaizsargāts. "Prozaiski runājot, dažu stundu laikā ir iespējams "izslēgt gaismu" vienā no senākajiem un pamatīgākajiem ziņu dienestiem Latvijā," norāda žurnālisti.

"Un, kā uzzinām šodien, atlaišanas LNT ir tikai sākums. Drīzumā ardievas darbam nāksies teikt daudziem kolēģiem TV3," teikts raidījuma veidotāju vēstījumā.

Ja reorganizācija LNT un TV3 nozīmētu uzlabotu žurnālistikas kvalitāti, izcilus jaunus raidījumus un būtiskas reformas, skatītāji būtu tikai ieguvēji, taču esošajā izpildījumā skatītāji būs tikai cietēji, jo patiesību iespējams noskaidrot, kad pastāv diskusija un viedokļu dažādība, atgādina žurnālisti.

"Nekā personīga" veidotāji kritizē arī valsts haotisko un neprofesionālo rīcību mediju politikas jomā.

"Mediju politika Latvijā ir izgāzusies. No žurnālistikas kvalitātes viedokļa šādas būtiskas pārmaiņas notiek laikā, kad nav neviena, kurš ar savu vārdu un autoritāti varētu nostāties žurnālistu pusē," pauž raidījuma veidotāji.

Jau ziņots, ka mediju grupa "All Media Baltics" paziņojusi par telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu apvienošanu, un sākta darbinieku atlaišana. Saistībā ar reorganizāciju plānots atlaist vismaz 30 darbiniekus. Tomēr "All Media Baltics" pārstāve Alise Mališko norādīja, ka mediju grupa tikai sākusi sarunas ar telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu komandām, līdz ar to patlaban nebūtu korekti saukt atlaižamo darbinieku skaitu.

Jau ziņots, ka "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu un veiks izmaiņas arī televīzijas kanālu portfelī, tostarp kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā.

Kultūras ministrija aicinājusi Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP) sniegt vērtējumu, kā telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu saplūšana ietekmēs viedokļu daudzveidību elektronisko mediju telpā.

NEPLP priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš norādīja, ka "All Media Baltics" lēmums mainīt LNT formātu varētu būt pretrunā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. Viņš skaidroja, ka likuma 24.panta trešā daļa skaidri nosaka, ka programmu formāts nav maināms.

No nākamā gada vairs nebūs LNT ziņu raidījuma "Top 10", taču joprojām būs vērojami tādi LNT raidījumi kā "900 sekundes" un "Degpunktā".

Plānots, ka pēc reorganizācijas jaunajā platformā darba dienās plkst.6 būs skatāms raidījums "900 sekundes", plkst.18 sekos "TV3 ziņas īsumā", plkst.19.10 tiks pārraidīts raidījums "Bez Tabu", plkst.20 - "TV3 ziņas", plkst.20.35 - raidījums "Degpunktā", bet dienas ziņu pārraides noslēgs "Sporta ziņas" plkst.20.55 un "Laika ziņas" plkst.20.58. Savukārt sestdienās plkst.20 skatītājiem tiks piedāvāts raidījums "TV3 ziņas Sestdienā", kamēr svētdienās, kā ierasts plkst.19.10, skatītāji varēs vērot raidījumu "Nekā personīga", bet plkst.20 - "TV3 ziņas Svētdienā".

2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Mediju grupa nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls2", radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.