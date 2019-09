VI pārbaudīja pašvaldības atbildībā esošo iestāžu telpu un teritoriju atbilstību prasībām, sanitāri higiēnisko normu ievērošanu grupu telpās, kā arī tualetēs un sanitārajos mezglos. Inspekcija pārbaudīja arī to, kā tiek pildīti Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) norādījumi par telpu dezinficēšanu un citiem drošības pasākumiem.

Nevienā no pirmsskolas izglītības iestāžu kontroles aktiem aizrādījumi nav izteikti un visām ir dots novērtējums, ka objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, teica pašvaldības pārstāve. Pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa" gan ir viens aizrādījums par trīs darbiniecēm, kurām nav iesniegtas ikgadējās ģimenes ārstu izziņas par veselības stāvokli, piebilda Brikmane.

Siguldas novada pašvaldība turpinās sekot līdzi kontrolējošo dienestu pārbaudēm un informēs sabiedrību un bērnu vecākus par aktuālo situāciju un paņemto bakteriālo paraugu analīžu rezultātiem, solīja pašvaldības pārstāve.

Jau ziņots, ka līdz 17.septembrim Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) veiktās šiga toksīnu veidojošās zarnu nūjiņas izraisītās infekcijas jeb STEC uzliesmojuma epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā Siguldā zarnu infekcijas simptomi atklāti kopumā 32 cilvēkiem, tostarp 28 bērniem un četriem pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem.

Zarnu infekcijas simptomi konstatēti bērniem un darbiniekiem piecās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās ēdinātājs ir "Baltic Restaurants Latvia".

Atbildīgās iestādes aizvien turpina meklēt zarnu infekcijas izplatības cēloni.

Otrdien tapa zināms, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) nopietnu higiēnas prasību pārkāpumu dēļ apturējis SIA "Jelgavas augļi" dārzeņu apstrādes ceha darbību. Uzņēmums piegādāja produktus arī "Baltic Restaurants Latvia", tajā skaitā Siguldai.

Vaicāts, vai šo Jelgavas uzņēmumu var jau sasaistīt ar saslimšanas gadījumiem Siguldā, dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis gan atbildēja noliedzoši, jo vēl nav saņemti noņemto paraugu analīžu rezultāti.

Tāpat otrdien PVD paziņoja, ka Siguldas pirmskolas izglītības iestādē "Tornīši", kurā audzēkņiem konstatēta akūta zarnu infekcija, ēdināšana līdz šim notikusi nelegāli. "Pirmsskolas izglītības iestāde "Tornīši" nemaz nebija reģistrēta PVD, tātad līdz šim ēdināšana tur notikusi nelegāli un ne reizi nav pārbaudīta," sacīja PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.

Kā otrdien informēja Bērnu klīniskās universitātes slimnīca (BKUS), līdz šim BKUS ar aizdomām par šo infekciju nonākuši 15 bērni no Siguldas puses. Par septiņiem no viņiem ir saņemti analīžu rezultāti, seši no tiem pozitīvi, pārējiem analīžu rezultātu vēl nav.

Patlaban Bērnu slimnīcā ārstēšanos turpina pieci bērni, tostarp trīs Intensīvās terapijas nodaļā, un viņu stāvoklis ir smags. Vēl divi ārstējas Infekciju nodaļā, savukārt viens bērns aizvakar jau izrakstīts.