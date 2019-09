PVD ģenerāldirektors Māris Balodis intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" pirmdien sacīja, ka saslimšana konstatēta Siguldas bērnudārzos "Saulīte", "Ieviņa", "Pasaciņa", "Pīlādzītis" un "Tornīši", taču pagaidām runa ir par samērā mazu skaitu saslimušo katrā no šīm iestādēm.

"Dīvaini šajā situācijā ir tas, ka pagaidām runa ir par samērā mazu daudzumu saslimušo katrā no šīm iestādēm," teica Balodis, piebilstot, ka trijās no minētajām iestādēm ir pilnīgi atsevišķas virtuves ar atsevišķu personālu, kas gatavo ēdienu uz vietas, bet divas iestādes saņem pārtikas produktus no citiem uzņēmumiem.

"Klasiskā gadījumā, ja infekcija būtu saistīta tieši ar pārtikas bloku, tas būtu viens pārtikas bloks. Tādi gadījumi mums ir bijuši, piemēram, ar SIA "Kindercatering", kur viens pārtikas bloks ēdināja 17 bērnudārzus un visos tika konstatēta salmonellas saslimšana. Šajā gadījumā mums ir atsevišķas virtuves, maz saslimušo bērnu, un, paldies dievam, higiēnas situācija nenorāda uz to, ka tur būtu labvēlīgi apstākļi infekcijas izplatībai, tātad pamata higiēnas nosacījumi tiek ievēroti," minēja PVD ģenerāldirektors.

Pēc viņa teiktā, šāda situācija liecina, ka ir viens cēlonis, kas, iespējams ir pārtikas produkts, bet tik pat labi, tas var būt arī dzeramais ūdens, kāds inficēts cilvēks, kas nododot infekciju tālāk, vai arī dzīvnieki.

"Šeit tiešām ir ļoti pamatīgs darbs epidemiologiem un arī dienestam, lai mēs noskaidrotu šo vienu cēloni, kas ir izraisījis saslimšanu," atzina Balodis, piebilstot, ka attiecīgajos bērnudārzos ēdinātājs ir "Baltic Restaurants Latvia", kurš nodrošina ēdināšanu kopumā 78 skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, taču problēma pagaidām ir tikai Siguldā.

Balodis norādīja, ka ir gūti pateikt, cik ilgu laiku prasīs izmeklēšana, kā arī ir grūti pateikt, vai konkrēto cēloni izdosies noskaidrot un pierādīt, jo ir pagājis gandrīz pusmēnesis, kopš inficēšanās brīža. "Mēs runājam par produktiem, kas, visdrīzāk, vairs nav apritē. Ja šī infekcija ir paliekoša un kāds piegādātājs regulāri piegādā tirgū inficētus produktus, mēs to, visdrīzāk, atradīsim, bet, ja tas bija atsevišķs gadījums (...), tad diez vai mēs šos produktus atradīsim," viņš sacīja.

Jau vēstīts, ka līdz svētdienai zarnu infekcijas simptomi konstatēti 23 cilvēkiem, tostarp 19 bērniem un četriem pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) darbiniekiem no Siguldas un tās apkārtnes.

Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) informēja, ka zarnu infekcijas simptomi konstatēti bērniem un darbiniekiem piecās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs, bet apstiprinātie STEC infekcijas gadījumi un hemolītiski urēmiskā sindroma gadījumi konstatēti trijās. Vismaz viens bērns, kuram atklāti zarnu infekcijas simptomi, nav apmeklējis bērnudārzu.

SPKC pirmsskolas izglītības iestādes par bērnu saslimšanas gadījumiem informēja 11.septembra pēcpusdienā, savukārt Siguldas novada pašvaldība tika informēta 13.septembrī plkst.9.30, vienlaicīgi informējot par to medijus. 13.septembrī aptuveni plkst.11 tika sāktas PVD un SPKC pārbaudes.