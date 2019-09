Brikmane informēja, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) zarnu infekcijas izplatības un cēloņu iemeslus Siguldas novada bērniem joprojām izmeklē. Līdz šim saņemtie atzinumi, kurus PVD izsniedz pēc pārbaudēm, liecinot, ka Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu virtuvēs nav konstatēti higiēnas pārkāpumi, tāpēc iestādēm neesot pamata apturēt pirmsskolas izglītības iestāžu darbību.

Brikmane norādīja, ka SPKC epidemiologi arī informējuši, ka veselie bērni var apmeklēt publiskos pasākumus un pirmsskolas izglītības iestādes, pastiprināti ievērojot personīgo higiēnu, savukārt tie bērni, kuriem ir dažādu saslimšanu pazīmes vai pazemināta imunitāte, aicināti apmeklēt ģimenes ārstu un pārrunāt ārstēšanās metodes.

Kā skaidroja Brikmane, Siguldas novada pašvaldība saņēmusi informāciju no SPKC, ka sestdien hospitalizēti vēl divi bērni un viens pedagogs ar līdzīgiem simptomiem, bet ambulatoriski ārstēšana sākta diviem bērniem un diviem pedagoga palīgiem, kuri bijuši saskarsmē ar vienu no slimajiem bērniem. Tiem saslimušajiem, kuri sestdien vērsušies medicīnas iestādēs, diagnoze par verotoksīnu producējošo Escherichiacoli infekciju līdz šim nav apstiprināta, piebilda pašvaldības pārstāve.

Viņa uzsvēra, ka pēc palīdzības ārstniecības iestādēs ar vēdera darbības traucējumiem vērsušies saslimušie no bērnudārza "Pīlādzītis", "Ieviņa", "Saulīte", "Tornīši" un "Pasaciņa". Bērnudārzā "Ābelīte" nav konstatēti saslimšanas gadījumi. Līdz šim zināms, ka četriem bērniem no Siguldas novada pēc "Escherichiacoli" infekcijas attīstījies hemolītiski urēmiskais sindroms, bet pārējie hospitalizēti ar līdzīgiem simptomiem.

Siguldas novada pašvaldība pēc kontrolējošo dienestu ieteikuma nodrošinot pastiprinātus dezinfekcijas un higiēnas pasākumus visās izglītības iestādēs novada teritorijā. Brikmane norādīja, ka visas izglītības iestādes turpinās darbu ierastajā kārtībā un ēdināšanas pakalpojumus nodrošinās SIA "Baltic Restaurants Latvia".

Siguldas novada pašvaldība turpinās sekot līdzi kontrolējošo dienestu pārbaudēm un informēs sabiedrību un bērnu vecākus par aktuālo situāciju un paņemto bakteriālo paraugu analīžu rezultātiem, uzsvēra pašvaldības pārstāve.

Kā ziņots, līdz svētdienai zarnu infekcijas simptomi konstatēti 23 cilvēkiem, tostarp 19 bērniem un četriem pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) darbiniekiem no Siguldas un tās apkārtnes.

Līdz 15.septembrim SPKC veiktās šiga toksīnu veidojošās zarnu nūjiņas izraisītās infekcijas jeb STEC uzliesmojuma epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā Siguldā zarnu infekcijas simptomi atklāti 23 cilvēkiem. Viens no PII darbiniekiem arī hospitalizēts.

Informācija par saslimušajiem iegūta no slimnīcām un ģimenes ārstiem. Piemēram, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā vērsušies visvairāk jeb 14 bērni. Septiņi no šiem bērniem ir hospitalizēti, bet pārējie atrodas ģimenes ārstu uzraudzībā.

SPKC informēja, ka smaga STEC infekcijas komplikācija - hemolītiski urēmiskais sindroms - konstatēts četriem bērniem, un STEC infekcija līdz šim laboratoriski apstiprināta trīs saslimušajiem bērniem. Diviem no viņiem STEC infekcija neapstiprinājās. Pārējiem slimniekiem laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti vēl nav saņemti.

SPKC informēja, ka šobrīd zarnu infekcijas simptomi konstatēti bērniem un darbiniekiem piecās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs, bet apstiprinātie STEC infekcijas gadījumi un hemolītiski urēmiskā sindroma gadījumi konstatēti trijās. Vismaz viens bērns, kuram atklāti zarnu infekcijas simptomi, nav apmeklējis bērnudārzu. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās pastiprinātā režīmā.

Jau ziņots, ka pēc Siguldas novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas ir konstatēti pieci saslimšanas gadījumi: trīs bērni no bērnudārza "Saulīte" dažādām grupām, viens bērns no bērnudārza "Pīlādzītis" un viens - "Ieviņā". Bērni hospitalizēti laikā no 5. līdz 11.septembrim. Bērnudārzos "Tornīši", "Pasaciņa" un "Ābelīte" bērnu saslimšanas nav konstatētas.

SPKC pirmsskolas izglītības iestādes par bērnu saslimšanas gadījumiem informēja 11.septembra pēcpusdienā, savukārt Siguldas novada pašvaldība tika informēta 13.septembrī plkst.9.30, vienlaicīgi informējot par to medijus. 13.septembrī aptuveni plkst.11 tika sāktas PVD un SPKC pārbaudes.

Kā ziņots, PVD apsver iespēju veikt pārbaudes arī citos objektos, kuros ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA "Baltic Restaurants Latvia".

PVD informēja, ka notikušā kontekstā dienests veic apjomīgas pārbaudes, par kuru rezultātiem ziņos, tiklīdz tie būs. Primāri pārbaudes notiek pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās konstatēti saslimšanas gadījumi, kā arī tiek pārbaudīts "Baltic Restaurants Latvia".