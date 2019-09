Slīteres rezervāta vidū pēc pakaļdzīšanās ar šaudīšanos aizturēta "Volvo" automašīna, kurai nebija ne izieta tehniskā apslate, ne nokārtota apdrošināšana. Policija esot šāvusi ne tikai pa riteņiem, bet arī augstāk, apdraud gan braucēju, gan netālu esošo dzīvības. (Foto: Aculiecinieka foto)

Trillera cienīgo pakaļdzīšanos no pārsimts metru attāluma novēroja arī aculiecinieks – Dūmeles ciema zemnieks Sandis Veide, kurš baidījies, ka policijas raidītās lodes var trāpīt arī viņa bērnam. Pēc viņa ieskata, policija arī centusies noslēpt vairākus faktus, piemēram, to, ka nav bijis neviens cietušais. Veide par pārdzīvoto 10. septembra rītā Jauns.lv pastāstīja:

Mājas tuvumā šauj bez brīdinājuma

„Otrdienas rītā kopā ar bērnu biju savas mājas sētā Dūmelē, kad kaut kur tālumā izdzirdēju šāvienus. No sākuma domāju, ka mednieki šauj. Starp pirmo un otro šāvienu bija diezgan liela starpa, spriedu, ka mednieki piebeidza ievainotu dzīvnieku. Bet kādi mednieki?! Parasti viņi šauj vakaros vai agri no rīta... Tad nāca trešais un ceturtais šāviens, tālumā dzirdu policijas sirēnu, bet nav neviens brīdinājuma vārds no rupora. Sākumā domāju, ka kādus malumedniekus tvarsta.

Pēc kāda laiku sapratu, ka tas nav saistīts ar medībām, viņi virzījās uz manu pusi. Šāvieni atkārtojās viens pēc otra!

Bērns bija aizgājis uz ceļa pusi, bet pa ceļu šaudīdamās brauc policija. Policija tvarsta bēgošo mašīnu, tā bija sašauta – ceļa līkumā tā „baigi nožvankstēja”. 400 metrus no manas mājas, kur ir klajš lauks, nekādu šķēršļu. Policija turpina pielietot šaujamieroci, baidos, ka neuzskrien man virsū. Mašīnas traucas neadekvāti lielā ātrumā.

Mājas tuvumā vienkārši šauj bez brīdinājuma. Policijas mašīna ir netrafarēta, neko nevar saprast ir tā policija vai nē, kas vispār notiek. Mašīnas logā deg zilas diodes, skan policijas sirēna. Bet vai tā ir policija? It kā policijai pa ruporu bēgošajam vajadzētu teikt – apstājies, ja nē, lietosim ieroci! Bet neko tādu nedzirdēju. Tika garām manai mājai, neskaitīju šāvienus, bet tie noteikti bija starp desmit un divdesmit. Noteikti izšāva divas aptveres – kādus 16 šāvienus.

Vēlāk, izejot uz ceļa, atradu tukšu 9. kalibra čaulīti. Četrus kilometrus no manas mājas uz Slīteres rezervāta meža ceļa starp Dūmeli un Košragu, tieši Slīteres rezervātam pa vidu, bēgošos notvēra. Abas mašīnas bija cietušas, nebija lietošanas kārtībā. „Volvo” vizuāli varēja redzēt vismaz kādus piecus trāpījumus, bet ne visas lodes tam trāpīja. Tās gāja arī garām, un tikpat labi varēja trāpīt man vai manam bērnam. Policijas mašīnai bija cietis radiators, tecēja ārā dzesēšanas šķidrums, bija norauts buferis, uz ceļa mētājās apakšējās aizsargdetaļas.

Policists sašauj pirkstu

Policija saka nepatiesību, ka negadījumā nebija cietušo. Mašīnas pasažierim, pensionāram, lode bija trāpījusi pirkstā. Kā viņš pats man vēlāk stāstīja, pēc aizturēšanas viņu asiņojošu ar rokudzelžiem pieķēdēja pie mašīnas. Arī pašu vadītāju pieķēdēja pie mašīnas. Policija sākumā negribēja saukt ātro palīdzību, bet tā tomēr vēlāk tika izsaukta. Arī policistam, kurš šāva bija apbindēta roka – acīmredzot bija savainojies raidot šāvienus.

Pie tam viens no policijas raidītājiem šāvieniem bija trāpījis „Volvo” šofera durvīs, gandrīz loga augstumā, tur kur sēdētājam parasti ir aknas. Lode tomēr nebija cauršāvusi durvis, tā bija atlēkusi. Tā kā lodes bija raidītas arī virs riteņiem. Vēlāk, kad notikušo filmēju, ceļu policists centās ar augumu aizsegt „Volvo” korpusu, lai nevarētu piefiksēt, kur lodes trāpījušas.

Bēgošajā auto bija kamiņciema iedzīvotājs ar savu padēlu, kurus labi pazīstu. Īpašnieks bija patēvs, bet pie stūres padēls. Autovadītāja tiesības viņiem bija, bet mašīnai nebija izieta tehniskā apskate un nebija apdrošināšanas. Viņi nav ne kādi dzērāji, ne narkomāni, arī alkohola reibums netika konstatēts.

Es jau nesaku, ka bēgušos nevajadzētu sodīt, viņi ir pārkāpuši likumu. Kāpēc viņi laidās no policijas, nezinu, bet jūs taču arī laistos, ja jums pakaļ dzenas netrafarēts auto un lodes lido, kur pagadās. Mani satrauc policijas patvaļa, ka notiek vienkārši kaut kāda šaušana pa dzīvu mērķi. Kas tas ir?!”

Policija noliedz, ka būtu cietušie

Tikmēr Valsts policijas preses pārstāve Līna Kaļķe pavēstījusi, ka otrdien, policijai dzenoties pakaļ „Volvo”, kas brauca bez tehniskās apskates un apdrošināšanas, policisti pieņēma lēmums automašīnu apturēt. Bet automašīnas šoferis sāka bēgšanu. Ņemot vērā, ka šoferis nepakļāvās policijas likumīgajām prasībām apstādināt transportlīdzekli un turpināja bēgt, pakaļdzīšanās laikā tika veikti vairāki šāvieni.

Likumsargiem izdevās apturēt bēgošo šoferi, kurš pēc tam tika nogādāts ekspertīzes veikšanai, lai noskaidrotu, vai viņš ir bijis kādu apreibinošo vielu ietekmē. Notikumā cietušo nav, norādīja Kaļķe.

