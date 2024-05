Okupanti līdz ar zemi nolīdzina Jelgavu: kā kara laikā un pēc tā Staļina vārdā saspridzināja Kurzemes hercogistes galvaspilsētu. FOTO

Pirms 80 gadiem – no 1944. gada 30. jūlija līdz 7. augustam - padomju kara aviācija praktiski līdz ar zemi nolīdzināja kādreizējo Kurzemes hercogistes galvaspilsētu Jelgavu. 2. pasaules kara laikā cīņās starp Sarkano armiju un nacistu Vērmahtu padomju armija, cenšoties no Jelgavas izkvēpināt Hitlera karapūļus un latviešu leģionārus, iznīcināja 95% senās Jelgavas apbūves (to, kas vēl bija palicis pāri pēc pāris gadiem iznīcināja “Mosfiļm” pirotehniķi, uzņemot kara drāmu “Staļingradas kauja”). “Piepalīdzēja” arī hitleriešu armija, kura, atstājot Jelgavu, to aizdedzināja. No Jelgavas līdz mūsdienām saglabājušās tikai pāris vēsturiski nozīmīgas ēkas, kas pēc kara piedzīvoja pamatīgu atjaunošanu – Jelgavas pils, Pētera akadēmija, Annas baznīca, Svētās Trīsvienības dievnama tornis un vēl daži mazāki nami.